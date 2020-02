Los Premios El ojo crítico de RNE se rinden al nonagenario Pedro Iturralde 

El saxofonista nonagenario Pedro Iturralde, que ha recibido esta noche en medio de una gran ovación el Premio Ojo Crítico Especial 2019 de RNE por "toda una existencia dedicada a vivir, sentir y hacernos sentir la música", se ha acordado de Navarra y de su pueblo, Falces, al recoger el galardón.

"Tengo que felicitar a todos los artistas que he visto hoy porque he hecho la vida muy rápido, he viajado mucho y he visto muchas cosas y aquí me he encontrado con gente magnífica, de una gran calidad, y muy artistas. Esto es una fiesta increíble y doy las gracias efusivas a todos los que me han querido dar este premio", ha dicho emocionado Iturralde.

El maestro recibió el homenaje sonoro de su sucesor, Joaquín Franco, que interpretó un fragmento de sus Memorias Tríptico: Lisboa, Casablanca, Argel, que culminó con una ovación de los asistentes a la gala puestos en pie.

Precursor del jazz flamenco, el saxofonista navarro también ha sido galardonado por "abrir caminos inexplorados en la música española en los años 60" y por haberse convertido en estos años en una referencia "a nivel mundial".

La gala, que se celebró en el Museo Reina Sofía de Madrid, contó con la presencia de destacadas figuras del mundo de la cultura, entre los que se contaba el ministro José Manuel Rodríguez Uribes, el artista Jaume Plensa, el bailarín Rubén Olmo, las cantaoras Carmen Linares y Estrella Morente, el dramaturgo Andrés Lima, o el músico Fernando Velázquez.

Y junto a Iturralde, de 91 años, la poeta sevillana Rosa Berbel, de 23, que se ha llevado su primer El ojo crítico de Poesía, por su poemario Las niñas siempre dicen la verdad, estreno de una autora "lúcida y precoz" de gran capacidad de "resonancia colectiva", que en opinión del jurado, "universaliza la experiencia femenina".

Antonio Gamoneda y Vanesa Pérez Sauquillo, Premio El ojo crítico de Poesía 2012 entregaron el galardón a la más pequeña de los jóvenes talentos premiados en esta edición del 30 aniversario, que reconocieron a Irene Vallejo (Narrativa); la compañía Teatro en vilo (Teatro); la soprano Ruth Iniesta (Música Clásica); Jesús Carmona (Danza); el ganador del Goya a mejor actor revelación Enric Auquer (Cine); David Bestué (Artes Plásticas); Soleá Morente (Música Moderna); y Rosa Berbel (Poesía).

Las actrices, dramaturgas, artífices y creadoras de Teatro en vilo Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez han reivindicado la figura femenina en el teatro y han ofrecido una pequeña muestra de su teatro transgresor.

Soleá Morente, que ha recibido el premio de su hermana Estrella, ha recordado que en 2009 acompañó a su padre Enrique Morente a recoger su "ojo" Especial y se lo ha dedicado con un "te quiero, papá", antes de interpretar "Palabras para Julia" mientras se proyectaban imágenes del cantaor, que han sido despedidas con un gran aplauso.

Jaume Plensa, que fue el primer ganador de El ojo crítico a las artes plásticas hace treinta años, en la primera edición, entregó el relevo a David Bestué, mientras Luis Landero, hizo lo propio con Irene Vallejo, premio de Narrativa por su ensayo El infinito en un junco. Un "premio a la esperanza y no a la experiencia", agradeció la autora.

Recogió también su galardón el flamante premio Goya Enric Auquer, que agradeció a El ojo crítico que fueran los primeros en valorar su trabajo en Quien a hierro mata, y lo ha compartido con a los amigos de su generación de Barcelona, su "inspiración y su espejo", ha dicho el actor catalán.

La ceremonia, que ha sido emitida en directo por La 2 y por RNE, ha contado con la dirección musical de Fernando Velázquez (premio El Ojo Crítico de Música Clásica en 2012), que ha adaptado al barroco la sintonía del programa, y con la interpretación del grupo La Ritirata (premio El Ojo Crítico de Música Clásica en 2013).

Los galardones El Ojo Crítico fueron creados por el programa cultural del mismo título de Radio Nacional hace 30 años y son uno de los mejores apoyos para la promoción de jóvenes talentos que comienzan sus carreras.

También premian una trayectoria y el valor de una carrera profesional. A los galardones anuales se suma el premio bienal iberoamericano, que esta temporada llega a su tercera edición.