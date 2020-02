Los mensajes que dejan las presas de la cárcel de Estremera a la sociedad: "Me equivoqué de vida... quiero una nueva"

"Soy una mujer con dos hijos. Tuve mala suerte de cometer un delito por toxicomanía, y lo estoy pagando, pero quisiera pagar mi condena sin que abusen de nadie". Es el mensaje de una de las mujeres presas que participó en una iniciativa de la ONG ACOPE, dedicada a acompañar a las mujeres en prisión en sus procesos personales.

A esta asociación se le ocurrió el pasado domingo la idea de preguntar a las mujeres del Centro Penitenciario Madrid VII, en el municipio de Estremera que qué le dirían a la sociedad si pudieran dejar un mensaje en el muro de la cárcel que da al exterior.

Las diversas respuestas que dieron están enfocadas a la reinserción. Entre ellas, piden que no se les juzgue, que no se les rechace a la hora de buscar trabajo y reclaman más apoyo que castigo.

"Aquí no solo hay culpables, también hay inocentes. Yo delinquí por poder comer y para no recibir más palizas de mi pareja. ¿Se puede considerar culpable a alguien que quiera comer? Una madre hace lo imposible por sacar a sus hijos adelante. Todo el mundo alguna vez en su vida ha cometido un delito por pequeño que sea. Hace falta más apoyo que castigo", escribe Pilar, otra de las presas.

Otra de las mujeres escribía: "Necesitamos amor y comprensión", y otra reclamaba su deseo de vivir de forma sencilla: "Soy un ser humano. Sufro, lloro y río, igual que tú. Estoy preparada para seguir viviendo, solo quiero una vida sencilla".

Todos los mensajes van dirigidos a reclamar una segunda oportunidad para poder reinsertarse en la sociedad. También es el caso de Sonia: "Me equivoqué de vida, por mi situación. Quiero una oportunidad y tener una nueva vida. Soy como tú, no hay maldad. Que no se me rechace cuando salga para trabajar, ya que así no se puede avanzar, y podría volver a delinquir y verme sola y sin nada".

Fabiana pide comprensión, rechaza los prejuicios y pide no ser juzgada: "Hoy soy yo la que está aquí, mañana puedes ser tú. No juzgue, que podrá ser juzgado. El prejuicio está dentro de quien juzga. Somos humanos y no somos perfectos. Tú tampoco lo eres perfecto".