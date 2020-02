Chayo Mohedano apuesta por un cambio de 'look' radical y triunfa en Instagram

El nuevo año comenzó algo movidito para Rosario Mohedano. Después de representar un Belén viviente en el programa Socialité y ponerle muchas ganas, la cantante se convirtió en el blanco de la presentadora del espacio, María Patiño, quien le dedicó unas cuantas burlas por su forma de actuar. Un comportamiento que Rosa Benito –madre de Mohedano– no dejó pasar y que acabó con una serie de tuits subiditos de tono en los que la conductora de Mediaset no salía bien parada.

Sin embargo, la cantante ha preferido dejar atrás los enfrentamientos y ha apostado por un cambio de look que le de buena suerte para el año que acaba de comenzar. Una apuesta capilar arriesgada que se escapa del estilo al que nos tiene acostumbrados, pero que, tal y como refleja Instagram, ha encantado a sus fans.

Un acertado cambio de 'look'

Chayo Mohedano, como la conoce la mayoría de los seguidores del mundo del corazón, ha apostado por un estilo más juvenil que, desde luego, le sienta de maravilla. Ahora luce flequillo, extensiones para dar volumen y se ha oscurecido el pelo algunos tonos, tal y como ha demostrado en una foto de Instagram que, como cabía esperar, ha encantado a sus más de 51.000 seguidores.

Para acompañar su cambio de estilo radical, la sobrina de Rocío Jurado ha elegido las palabras "muchas ganas de vosotros", que ha querido acompañar con un "os amo" como previo agradecimiento a las muestras de cariño que sabía que iba a recibir con la publicación.

"Estás guapísima. Me gusta mucho tu cambio"; "¡guau, qué cambio de look!"; "estás muy guapa, te hace más juvenil" o "ay, mi Rosario, eres como los vinos de gran reserva" han sido algunos de los comentarios entre la centena que ha recibido desde que subiera la foto hace menos de un día. Una acogida calurosa para la cantante a la que se suman, además, más de mil me gusta que, seguramente, le habrán hecho mucha ilusión.