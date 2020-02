Un documental divulga la figura de la autora del primer texto científico escrito por una mujer en España

Precisamente, esta última acogerá el próximo jueves, 13 de febrero, el preestreno de este trabajo, a las 18.00 horas. De forma previa, se celebrará una mesa redonda sobre la presencia de la mujer en el ámbito científico, educativo y social, acto que contará con la asistencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La presentación del documental, titulado 'La mujer que soñaba con números', se enmarca en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y también se podrá ver en Zaragoza, el viernes, 14 de febrero, en Ibercaja Patio de la Infanta, a las 18.45 horas. No obstante, los primeros que lo van a visionar son un grupo de 80 alumnos del Instituto de Educación Secundaria Virgen del Pilar de Zaragoza, este miércoles, día 12, en la Facultad de Ciencias de Zaragoza.

La directora del documental, Mirella Abrisqueta, ha mostrado su deseo de que este trabajo pueda verse en muchos centros educativos, especialmente del medio rural, para "crear referentes" y que las adolescentes que se decidan por estudiar carreras de ciencias "lo tengan más fácil". Por su vocación divulgativa, el documental, de 60 minutos, cuenta con una parte de ficción -unos 25 minutos- y otra de aportaciones de expertos, que se van alternando.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha mostrado su disposición a que se puedan ver en los centros educativos aragoneses y ha anunciado que el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación va a convertirse en un centro 'Stean', donde se desarrollen las competencias tecnologías, científicas y artísticas, que va llevar el nombre de esta matemática aragonesa.

Ambos han presentado en rueda de prensa este documental, junto con la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ros Cihuelo, la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Elena de Marta, y la directora de Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), Teresa Azcona. Todas estas instituciones han apoyado económicamente la obra.

APUESTA POR LA MUJER Y LA CIENCIA

El consejero de Educación ha felicitado a la directora por este trabajo, que fue el mejor valorado en la convocatoria de ayudas, y ha expresado la apuesta del Ejecutivo autonómico "por la mujer y la ciencia", para recordar que todos los nuevos colegios llevan nombre de mujer.

La diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha calificado de "muy valiente" esta obra, que "concilia la reivindicación feminista y la visibilización de las mujeres, con la divulgación científica" y ha deseado que sirva de "inspiración" a niñas y mujeres "sobre todo en el ámbito rural".

Ha resaltado la figura de Casamayor, que publicó su obra en un momento en el que la mujer no tenía acceso a la educación y que quiso hacerlo para situar "en condiciones de igualdad" a los comerciantes, incluyendo conceptos básicos, un labor en la que "sacrificó su autoría" porque sabía que, de lo contrario, quizá no se publicara o no lo leyeran sus destinatarios.

Cihuelo ha recordado que la DPZ en 2018 multiplicó por diez las ayudas al audiovisual y en el Presupuesto de 2020 tienen una dotación de 220.000 euros.

RESCATAR DEL OLVIDO

La directora general de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Elena de Marta, ha expresado su satisfacción por colaborar en un proyecto que da a conocer la figura "de una mujer pionera", que además de escribir este manual se dedicó a la enseñanza de las matemáticas "a las personas más desfavorecidas en el siglo XVIII".

Asimismo, ha deseado que este trabajo sea punto de partida para "rescatar" a las mujeres de los siglos XVII, XVIII y XIX "que no están visibilizadas".

COMPROMISO

La directora de la CARTV, Teresa Azcona, ha subrayado el "compromiso" de la corporación con el sector del audiovisual, apoyando los proyectos en sus inicios y también en su difusión, como va a ocurrir con este trabajo, que se podrá ver por Aragón TV, además de que "queremos acompañarlo en todo su recorrido".

Ha recordado que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la igualdad y con esta finalidad la corporación ha apoyado varias actividades en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, al tiempo que ha transmitido la importancia de facilitar el trabajo de las mujeres en el audiovisual, cuyo "camino no es sencillo".

En este sentido, ha resaltado la labor de la autora del documental, quien con su productora Sintregua ha realizado varios programas para la televisión autonómica, además de ser responsable de varios documentales, algunos de ellos premiados, entre otras cosas.

300 ANIVERSARIO

'La mujer que soñaba con números' se estrena el año en que se cumple el 300 aniversario del nacimiento de María Andrea Casamayor, un 30 de noviembre de 1720, en Zaragoza, en el seno de una familia cuyo padre era un comerciante francés, casado con la hija de un comerciante zaragozano.

La directora ha reconocido que todavía se tiene poca información sobre la protagonista, que falleció en 1780, a la que se le conoce tanto como Andrea o Andresa, para resaltar que gracias al documental se han podido hacer nuevos descubrimientos, como encontrar su acta de nacimiento.

Abrisqueta tuvo conocimiento de su existencia cuando investigaba para realizar un programa de televisión sobre mujeres aragonesas científicas, momento en el que se percató de que apenas había datos sobre ella y se decidió a realizar este trabajo.

Según ha comentado, se tiene constancia de que es autora de 'Tyrocinio Arithmetico' gracias a que la menciona Felix Latassa en su 'Biblioteca de los escritores aragoneses'. Además, se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional puesto que en la época se debía enviar uno de toda publicación a la Biblioteca Real.

La directora ha resaltado que la obra puede verse en el documental y ha estimado que ha podido haber otras publicaciones de mujeres científicas en España de las que no se tenga conocimiento.

Abrisqueta ha manifestado que la parte científica ha corrido a cargo de un grupo del Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones, encabezado por Pedro Miana, quien, por su parte, tiene un proyecto para editar en facsímil la obra de Casamayor.

Miana ha dicho que 'Tyrocinio Arithmetico' está dedicada a los escolapios, de lo que se puede aventurar que recibió clases particulares de uno de ellos, para apuntar que se sabe que publicó otra obra, que se ha perdido y que fue profesora municipal. Ha comentado que fue contemporánea de Conde Aranda, Ramón Pignatelli y Josefa Amar y Borbón, y a esta última pudo conocerla.

PARTE ARTÍSTICA

La directora del documental ha precisado que se ha cuidado la dirección de arte "para que tuviera una base real" y, por ejemplo, se investigó sobre los trajes de la época, aportando indicaciones a la Sastrería Cornejo, que ha facilitado el vestuario para la parte de ficción.

La dirección de actores ha recaído en María José Moreno, que también actúa, la directora de producción ha sido Ana Esteban, la ayudante de dirección y editora, Marisa Fleta, el dirección de fotografía, Adrián Barcelona, y el director de arte y vestuario, Raúl Navarro, con Pedro Miana como responsable de la asesoría científica.

El coste del documental ha sido de 60.000 euros, ha requerido dos años de trabajo y se ha rodado en distintos puntos de Aragón y Madrid.