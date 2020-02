Pino garantiza que Ciudadanos concurrirá a las gallegas y reafirma su rechazo a una "integración" en listas del PP

20M EP

La portavoz de Ciudadanos Galicia, Beatriz Pino, asegura que el partido "no se plantea" no presentarse a las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril en caso de no prosperar la "fórmula ganadora y transversal" de Mejor Unidos, que pretende aglutinar "todo el voto constitucionalista" en una única plataforma.