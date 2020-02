Medio millar de escolares de Ciudad Real conocen la labor de las mujeres científicas de la UCLM en su Día Internacional

Se celebra así el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia tal y como ha explicado Gloria Rodríguez, investigadora de la UCLM.

Ha asegurado a los medios minutos antes de comenzar la actividad que bajo el título de 'Aventura con científicas de la UCLM' ha organizado la Unidad de Cultura Científica e Innovación, que el objetivo de la misma es visibilizar el papel de las mujeres científicas y acercar a los escolares de la ciudad los laboratorios de la universidad, para que vean el "trabajo apasionante" que están desarrollando estas profesionales.

Ha recordado que la celebración de este día es una iniciativa de la ONU que persigue el fin de que acercar la ciencia sobre todo a las niñas y adolescentes, ya que se observa como en las carreras científicas y tecnológicas hay pocas jóvenes matriculadas.

Con esta idea, Rodríguez ha insistido en la idea que este año, en un afán de animar, en especial a las niñas a que quieran en un futuro desarrollar este tipo de profesiones, quieren mostrar que son mujeres cercanas y accesibles. "Somos sus madres, tías, o vecinas las que nos dedicamos a esta profesión", ha añadido.

Ha aportado el dato que en la actualidad en la UCLM hay menos de 15% de mujeres matriculadas en las carreras de ingeniería, y ha apuntado a Informática o Ingeniería Industrial como los estudios donde más de da este fenómeno.

"Son carreras muy relacionadas con el desarrollo tecnológico y si las chicas no están ahora en las aulas, difícilmente podrán estar en los círculos de poder tomando esas decisiones", ha añadido explicando otro fenómeno que ocurre en aquellas carretas técnicas en las que sí hay bastante mujeres: "A medida que va avanzando la carrera científica, las mujeres se van quedando en determinados puestos y no acceden a los de mayor responsabilidad".

De su lado la vicerrectora de Docencia de la UCLM, María Isabel López, ha expresado deseo de que no fuera necesario celebrar esta jornada pero a día de hoy hay que hacer fuerza y continuar visibilizando el papel de estas mujeres.

La vicepresidenta tercera de la Diputación de Ciudad Real, Noelia Serrano ha apuntado en este sentido la necesidad de que las administraciones trabajen unidas en la igualdad y que, en concreto, en el terreno científico hay una desigualdad evidente que hay que superar para que se produzca un avance real en la sociedad.

Para la directora provincial de Igualdad del Gobierno regional, Manuela Nieto-Márquez se trata de un día no solo de celebración sino también de reivindicación y ha calificado del acto de "innovador y necesario para que en un futuro las niñas despierten en una edad temprana su vocación científica".

Finalmente ha invitado a hacer una reflexión ya que siendo las mujeres la mayoría de los que pasan a estudiar carreras universitarias, no lo hacen en las que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, por lo que ha reivindicado la importancia de este tipo de actos.

En último lugar, la alcaldesa, Pilar Zamora, ha aportado el dato "preocupante" de que solo un 30 por ciento de las mujeres se dedican en el mundo a la ciencia. "No podemos dejar al margen todo el talento de las mujeres en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible", ha explicado por lo que ha insistido en la importancia de visibilizar y animar a las nuevas generaciones.

Para Zamora, si las oportunidades de empleo van con las nuevas tecnologías, con el medio ambiente y la informática no se puede limitar ese cincuenta por ciento del talento que no acceda a esas carreras, sin hablar de los puestos de responsabilidad. "Tenemos brecha salarial pero no podemos tener formativa", ha insistido.

Tras una breve bienvenida, los escolares han podido disfrutar de una animación con Margarita Blurk y Teresa Donaire. Seguidamente, divididos en grupos, han visitado hasta 29 laboratorios distintos del Campus de Ciudad Real en el que han podido realizar diferentes actividades.