El primer profesor murciano objetor al pin parental: "El veto es decir que los docentes son malos y mis hijos, tontos"

El profesor murciano que este lunes ofreció una charla sobre Historia del arte sin cumplir con la nueva obligación de pedir el permiso a los padres no para de atender a los medios. Encadena una entrevista con otra. Todos quieren saber por qué Diego Reina se "negó explícitamente" a pedir el polémico pin parental.

"Me declaro objetor de conciencia. He desobedecido porque considero que el veto parental es ilegal e inmoral, e incluso hay un requerimiento del Gobierno de España para retirar esta medida. Asumo que he incumplido una orden", afirma al teléfono desde el IES Alfonso X El Sabio de Murcia, donde asegura que esta mañana todo han sido besos, abrazos y aplausos: "Me duele la cara besos y abrazos".

Reina, en la misma línea que la comunidad educativa y los sindicatos, sostiene que el pin parental impuesto por Vox para aprobar los Presupuestos murcianos aborda un "problema inexistente": "Durante los 24 años que ha gobernado el PP en solitario nadie lo ha pedido", afirma.

Este profesor opina que "el pin parental es como decir que los profesores son malos y mis hijos son tontos". Reina propuso celebrar la charla directamente a sus alumnos, que acudieron a la misma en su totalidad, según este docente. La actividad complementaria fue impartida por Pedro Alberto Ruiz, profesor universitario y ex consejero de Cultura en Murcia entre 2008 y 2014, bajo el mandato del popular Ramón Luis Valcárcel.

"La idea me la dio un alumno"

"La idea me la dio un alumno al decirme que los políticos se creen que somos tontos. Tontos no son, nadie se convierte en homosexual por hablar de la homosexualidad. Los alumnos discriminan la información y tienen mucho más criterio del que creemos", defiende Reina.

El docente afirma que espera la visita del inspector "en unos días" y supone que le abrirá el expediente informativo correspondiente, pero descarta que le sancionen por esta charla sin pin parental. Su sanción, apunta, puede ser "un día sin salario", aunque se muestra confiado en que no le sancionen "porque es algo mediático y sería un escándalo". "Lo único que he hecho es organizar una charla", agrega.

Preguntado por si el equipo directivo del centro conocía sus intenciones, Reina responde que su departamento "presuponía que iba a cumplir la ley", si bien este martes "ningún compañero me ha recriminado ni he recibido ninguna reprimenda por parte de la dirección del centro".

Encontrar un docente a favor del pin parental, "un milagro"

"Me encuentro con decenas de compañeros que me dicen que sienten vergüenza y decepción. Encontrar un docente a favor tiene que ser casi un milagro, incluso del PP, que me han confesado que sienten vergüenza".

Reina recuerda que el pasado mes de diciembre fueron varios militares a explicar al alumnado cómo funciona el Ejército. Una actividad que no organizó él y para la que el centro solicitó el permiso parental. "Pasé por el pasillo y me encontré con tres alumnos fuera de la clase que no habían podido entrar porque habían olvidado traer el pin parental —la ausencia del permiso equivale a la negación del mismo—. Esos tres alumnos se perdieron la actividad. 'Me voy a jugar al fútbol', me dijo uno", relata.