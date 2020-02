López Miras: "Empezamos a pensar en Murcia que al Gobierno de Pedro Sánchez le interesa que reviente el Mar Menor"

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha instado nuevamente al Gobierno de la nación a que ponga en marcha el proyecto de 'Vertido 0', ya que, según los científicos, la única manera de que se recupere el Mar Menor es que "cesen" los vertidos a dicha laguna salada, pero "empezamos a pensar en la Región que al Gobierno de Pedro Sánchez le interesa que las cosas vayan mal en Murcia, que colapse el Mar Menor, que reviente".

López Miras, en una entrevista en Espejo Público recogida por Europa Press, ha señalado que ahora mismo alrededor de 350 litros por segundo "van para el Mar Menor y esto solo lo puede cortar el Estado, que es quien tiene las competencias, y lo tiene que hacer ya y no dar más vueltas".

Considera el presidente murciano que se está "discriminando" a la Región. "He escrito 11 cartas sobre asuntos importantes para Murcia a Pedro Sánchez y no hemos recibido contestación, y le he llamado en dos ocasiones en los episodios más dramáticos que hemos vivido", critica.

Además, recuerda que tampoco pudo reunirse con motivo del viaje electoral que realizó a la Comunidad, "donde prefirió dar un mitin electoral en el Mar Menor antes que sentarse conmigo y visitó zonas afectadas por la DANA y tampoco me recibió".

"Nos comunicó su gabinete que no había sitio para mí en el helicóptero" cuando sobrevoló zonas afectadas por las últimas inundaciones, pero "sí que estuvo con el presidente de Valencia y el de Aragón", ha lamentado. López Miras ha manifestado que con esta actitud "no perjudica al PP, sino a la Región, a los murcianos afectados por la DANA".

En clave económica también considera que el problema financiero de Murcia "lo ha creado el Gobierno de la nación". A modo de ejemplo, ha comentado que Cantabria tiene la mitad de habitantes que Murcia y recibe 1.000 millones de euros más cada año.

"El Ministerio de Hacienda quiere que nos endeudemos y le paguemos su deuda, pero no voy a freír a impuestos a los murcianos porque el Ministerio quiera asfixiarnos", ha señalado.

También ha hablado del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "la presa a batir por los malos". "Lo está haciendo muy bien, hace que su comunidad crezca, genere empleo y es un referente para el PP, por lo que será la presa a batir por aquellos que no comparten sus argumentos y quieren subir impuestos y crear más diferencias entre las comunidades", ha finalizado.