Indignación en la familia de un trabajador sepultado: "No vemos interés en sacarlo, habéis convertido el dolor en rabia"

Helene Alberdi, sobrina de Alberto Sololuze, uno de los trabajadores desaparecidos el pasado jueves en el desprendimiento del vertedero de Zaldibar (Vizcaya), ha mostrado su indignación a través de las redes sociales con las labores de búsqueda que se están llevando a cabo para tratar de encontrar a su tío, de 62 años, y a Joaquín Beltrán, el otro operario desaparecido, de 51.

"Cuarto día y todo sigue igual. No vemos interés para sacar a nuestro tío de ahí. Habéis convertido el dolor en rabia e impotencia. Queremos a nuestros familiares", ha escrito en su Twitter, continuando con lo que ya llevaba varios días denunciando. "Es una verguenza", publicó el pasado sábado.

4° día y todo sigue IGUAL. No vemos interés para sacar a nuestro tío de ahí. Habeis convertido el dolor en RABIA e IMPOTENCIA. Queremos a nuestros familiares. — Helene (@helene_alberdi) February 10, 2020

La joven también explicó ayer sábado en declaraciones a El Correo lo mal que lo estaban pasando durante las labores de búsqueda para las que consideran que "no hay medios suficientes", ni se tiene "la maquinaria necesaria" para encontrar a las víctimas.

"Es muy duro para la familia pensar que están ahí sepultados debajo de toda esa basura. Solo queremos que saquen los cuerpos ya y acabe esta agonía", aseguró, comunicando también que su madre, hermana de Sololuze, y ella, habían acudido cerca del mediodía del domingo a la zona en la que se produjo el derrumbe, donde "se nos cayó el alma a los pies al ver que no se estaba trabajando".

72 horas después todo sigue IGUAL. No hay ninguna voluntad de encontrar a nuestros familiares. Estamos INDIGNADOS. Esto es una auténtica VERGÜENZA. — Helene (@helene_alberdi) February 9, 2020

Aunque técnicos y responsables del Departamento de Medio Ambiente y Seguridad del Gobierno vasco se reunieron con los familiares para informarles de que las labores y los planes previstos se están cumpliendo, Alberdi aseguró que "mi madre vio con sus propios ojos que no hay ningún avance". "Estuvo dos horas allí, no había nadie trabajando y solo cuentan con una máquina pequeña, ridícula para el volumen de escombros que hay que retirar", manifestaba muy indignada.

Reclaman que "no escatimen en medios"

La familia reclama ahora al Gobierno vasco que "no escatimen en medios" y que se trasladen al vertedero todas las máquinas, excavadoras y operarios posibles para avanzar más rápido en la localización de los cuerpos. "Las autoridades hablan ya de que pueden pasar meses hasta que rescaten los cadáveres. No podríamos soportarlo", explicó, asegurando que creen que "si no aparecemos públicamente para denunciar la situación no van a retomar los trabajamos con fundamento".

La joven afirmó rotunda que se han incurrido en irregularidades que se "deberán aclarar". "Se produce el derrumbe, inician el rescate y la limpieza de la carretera, pero una vez se recupera la circulación todas las tareas se paran. Después se produce un incendio del vertedero del que nadie informa y se suspende el rescate por riesgo de desprendimientos... todo resulta muy sospechoso", expuso.

También relató la falta de comunicación por parte del Gobierno vasco desde que se produjo el incidente. "Nadie ha llamado para informarnos", explicó, "mi madre ha tenido que pedir entrevistarse con los responsables institucionales". "No vamos a parar hasta que saquen el cuerpo de nuestro tío de allí, y después seguiremos luchando para que se aclare lo que ocurrió", declaró.

Por último, la chica también desveló que su tío, natural de Eibar, se había mostrado preocupado en las últimas semanas por el estado del vertedero, donde había encontrado grietas. "Le había dicho a mi tía que podía producirse un derrumbe, que el terreno estaba en malas condiciones y que había más residuos de los permitidos", revelaba.