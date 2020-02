La UJA identifica el primer caso de pirometamorfismo en la cuenca de Molinicos de hace cinco millones de años

Isabel Abad, una de las investigadoras responsables del trabajo, ha indicado en un comunicado que "el pirometamorfismo es un proceso geológico bastante particular y curioso". Las rocas pirometamórficas presentan minerales de muy alta temperatura, superiores a los 900ºC, que se originan en la superficie terrestre o muy cerca de ella como consecuencia de la proximidad de un magma o por un proceso de combustión.

En este caso, el pirometamorfismo está relacionado con incendios subterráneos ocurridos dentro de sedimentos lacustres ricos en materia orgánica durante periodos de sequía. La combustión espontánea de estos niveles con materia orgánica sucedió hace unos cinco millones de años cuando un antiguo lago, actualmente localizado en el sur de la provincia de Albacete, se desecó.

"El efecto de esta combustión de capas de arcilla ricas en materia orgánica dio lugar a 'clínkers' o rocas horneadas, junto a unas rocas con aspecto de roca volcánica, denominadas paralavas, que se diferencian de las verdaderas lavas por presentar una mineralogía diferente a la volcánica, ya que las paralavas proceden de la fusión de rocas sedimentarias", ha señalado la investigadora.

Según el estudio, este evento geológico, escasamente descrito en España, fue posible debido a las características particulares de este sector: una cuenca lacustre poco profunda que se secó muy a menudo y un contexto fracturado debido a la proximidad de una falla activa mayor que permitió la entrada de oxígeno en profundidad.

A su vez, también se resalta la influencia de un incendio en una zona limitada y en intervalos cortos de tiempo, generado por las condiciones idóneas de confinamiento y altas temperaturas combinadas con el acceso de oxígeno a cierta profundidad, lo que puede provocar la aparición de este tipo de rocas que son bastante exóticas.

A partir del análisis mineralógico y geoquímico de estas rocas, los investigadores describen la existencia de dos tipos de materiales en este afloramiento. Se encuentran por un lado las paralavas, que son esos materiales que han llegado a fundir completamente, alcanzando temperaturas de más de 1000º C, como se desprende de la modelización termodinámica del proceso y de la presencia de minerales como la cristobalita.

Por otro lado, se localizan otros materiales situados a su alrededor, que "simplemente se calentaron, se endurecieron, a raíz de la circulación del oxígeno, se oxidaron, y debido a ese proceso tienen unas coloraciones rojas muy llamativas", ha argumentado Isabel Abad.

Los resultados han sido recogidos en un artículo científico titulado 'Pyrometamorphic Rocks in the Molinicos Basin (Betic Cordillera, SE Spain): Insights into the Generation of Cordierite Paralavas' y publicado en la revista internacional 'Minerals'.