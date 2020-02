Ayuso, sobre Pedro Sánchez: "Madrid es el objetivo a batir y va a ir más allá de que no nos paguen el IVA"

"Madrid es el objetivo a batir, y va a ir más allá de que no nos paguen el IVA". Para Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid está en el punto de mira del Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta madrileña, de hecho, fue muy rotunda en este sentido. "Irán contra la libertad educativa, contra los que llaman ricos, que son los que mueven la economía del país, y contra muchas más libertades que nos hemos dado entre todos", sentenció.

En una entrevista en EsRadio, Ayuso erigió la Comunidad de Madrid como "una tabla de salvación para las personas que no quieren perder el control de su vida". En una idea repetida en las últimas semanas aseguró que la gente va a Madrid "para que le dejen en paz", en referencia, sobre todo, al sistema de impuestos que quieren plantear los socialistas.

En materia educativa, la presidenta también lanzó un aviso. "La educación no puede estar en peligro y mientras esté bajo la gestión del PP, no lo estará". Al mismo tiempo, tiene clara cuál debe ser la estrategia. Ayuso y su Gobierno quiere que "cada padre elija la educación que quiere para sus hijos y en qué colegios llevarles". Y concluyó: "Defenderemos la educación especial y el bachillerato de excelencia. Ambos están en el ojo del huracán de la izquierda y no lo permitiremos".

"Lo que consigue el socialismo es devaluar los títulos educativos e intentar igualarnos a la baja. Se trata de que los mejores estén en los mejores puestos y los que tengan dificultades, la administración les ayude", prosiguió la dirigente autonómica. Sobre esto, considera que el modelo de la Comunidad de Madrid "es un éxito".

Sobre su Ejecutivo, Ayuso expresó que su relación con los diputados de Ciudadanos en la Asamblea es "muy buena" y ha sostenido que "la mayoría" son parlamentarios que tienen "una gran ilusión, que están trabajando fenomenal y que ayudan y cooperan con el Gobierno". "Es lo suyo porque es un sinsentido hacer oposición desde la Asamblea", apostilló.

La dirigente regional espera que la formación naranja sea "lo que quiera Inés Arrimadas" y le desea que "le vaya muy bien". En este sentido, ha hecho hincapié en que en España hay "un eje" en el que están unos a un lado y otros a otro.