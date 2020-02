José Antonio Avilés, séptimo concursante confirmado para 'Supervivientes 2020'

José Antonio Avilés ha sido el séptimo concursante confirmado para participar en Supervivientes 2020. Tal y como ha anunciado él mismo en el programa Viva la vida, el periodista se sumará en Honduras a otros nombres ya confirmados como Rocío Flores, Nyno Vargas o Vicky Larraz, la sexta confirmada este sábado.

El cordobés, de 23 años, lleva años vinculado al mundo del corazón y actualmente participa como colaborador en el programa Viva la vida, el espacio conducido cada fin de semana por Emma García. A lo largo de su trayectoria también ha colaborado en varios programas de cadenas locales y nacionales.

En su vídeo de presentación el tertuliano se ha mostrado entusiasmado por formar parte del casting porque quiere que los que no saben quién es, le conozcan de verdad: "Es una oportunidad máxima que voy a aprovechar hasta el último minuto", avanza.

En este sentido, el comunicador ha confesado también en Viva la vida que la propuesta le hizo especial ilusión, aunque aceptarla no fue fácil: "El mayor miedo es la vuelta, ver qué me encuentro. Es una decisión que tomas y que tiene unas consecuencias. Si hay algo que me ayuda es que yo quiero que se me conozca. No al José Antonio que no deja hablar, al gritón...", ha dicho.