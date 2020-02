Vicky Larraz, sexta concursante confirmada para 'Supervivientes 2020'

Vicky Larraz ha sido la sexta concursante confirmada para participar en la próxima edición de Supervivientes. Según han anunciado en el programa Sábado Deluxe, la exvocalista de Olé Olé y presentadora de televisión se unirá en Honduras a otros nombres ya confirmados como Rocío Flores, Bea Retamal o Nyno Vargas, el quinto confirmado también este sábado.

Larraz es uno de los rostros más conocidos de la música de los 80. Tras su paso por Olé Olé, grupo con el que posteriormente triunfó Marta Sánchez, la madrileña decidió llevar su carrera musical en solitario.

Vicky Larraz es hija de Gustavo Larraz, juez del programa De buena ley (emitido en Telecinco), y de la maquilladora Aurora de Arce.

En su vídeo de presentación, la cantante ha avanzado que está dispuesta a mostrar su lado más desconocido. "Este año me uno a la aventura y os podéis imaginar que voy a darlo absolutamente todo. Voy súper emocionada y espero que me acompañéis y lo viváis intensamente, como a mí me gusta vivir las cosas", ha dicho.