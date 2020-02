Caballero (PSdeG) rechaza la vía judicial para reclamar el IVA al Gobierno y apuesta por el "diálogo multilateral"

Así lo ha manifestado el dirigente socialista este sábado después de mantener una reunión de trabajo con la organización socialista en la provincia de Ourense, con el objetivo de "hacer un repaso de la agenda política más inmediata de la actualidad del país". En la cita han estado presentes el secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino, así como diputados, senadores, concejales, alcaldes y diputados provinciales.

En este contexto, Caballero ha recordado que "el problema del IVA lo generó (Cristóval) Montoro en el año 2017, mientras Feijóo aplaudía y callaba". Además, ha señalado que "el Gobierno socialista en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 escribió un artículo que implicaba corregir el desajuste del IVA y el PP votó en contra".

Por este motivo, el líder del PSdeG-PSOE ha manifestado que, "una vez agotado el plazo por la vía ordinaria", es necesario "buscar soluciones de forma multilateral que implicarán negociaciones, dado que ningún partido tiene la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados".

Caballero ha presentado a los socialistas como "la única vía" para solucionar el problema mediante "la búsqueda de mecanismos de compensación que permitan drenar esos fondos a las comunidades autónomas, bien a través de un nuevo modelo de financiamiento, o bien a través de la vía presupuestaria".

También ha señalado que la vía de los tribunales, que no descartan territorios gobernados por los socialistas como Castilla-La Mancha y Extremadura, "no va a llevar a ninguna parte, ni jurídicamente ni en los tiempos en que eso permite resolver el asunto". A ello ha añadido que "no va a caer en 'hacerle el caldo gordo' a un PP que generó el problema y no permitió solucionarlo en el plazo estipulado por la ley".

INTERMODAL

Por otra parte, también se ha referido al proyecto de la estación intermodal en Ourense para pedirle al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "se acerque hasta Ourense para explicar los motivos que llevan a situar la nueva estación de autobuses al lado de un centro sociosanitario".

También le ha pedido al titular del Gobierno gallego que "deje de mandar a su conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, para intentar justificar lo que no se pude justificar".

Lo siguiente que Feijóo debería hacer, según Caballero, es "explicárselo a su alcalde de Ourense para que trabajen en la misma línea". "Feijóo y Jácome deberían reunirse, comparecer en Ourense y explicar conjuntamente el proyecto que ellos hicieron para la estación de autobuses en esa ubicación", ha manifestado.

En este contexto, ha aludido a que la intermodal en Ourense "lleva el sello del PP que fueron quienes aprobaron el proyecto cuando gobernaban en la administración local, autonómica y nacional" y, por tanto, ha emplazado a los populares a que "expliquen lo que quieren hacer".

Así, ha señalado que "el Gobierno actual de España tiene los fondos para desarrollar los proyectos que esta ciudad tenga", pero para ello "debe existir un proyecto de ciudad" y, en palabras de Caballero, el actual alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, "no es capaz de dotar a la ciudad de un proyecto de futuro".

"Los socialistas estamos dispuestos a trabajar para replantear todo lo que le convenga a esta ciudad y para dotarla de unas infraestructurasque permitan una integración del territorio y del urbanismo que conecte los distintos barrios de la mejor forma posible", ha recalcado.

DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Por otra parte, Caballero también ha llamado a la ciudadanía a sumarse a la convocatoria en defensa de la sanidad pública prevista para este domingo, a las 12,00 horas en Santiago de Compostela, con el fin luchar "contra los recortes y privatizaciones del Partido Popular".

Lo ha hecho en Ourense porque entiende que "el caso de Verín es la punta del iceberg del desastre de Feijóo en la política sanitaria de nuestro país". En este sentido, ha atribuido a "la movilización masiva en contra del cierre del paritorio de Verín" una victoria frente a "la decisión que tenía planteada Feijóo para cerrar paritorios en todos los hospitales comarcales porque no cubrían aquellos criterios que él convertía en técnicos".

ADELANTO ELECTORAL

Asimismo, ante la incógnita de si Galicia se suma al adelanto electoral que parece estudiar el lehendakari, Iñigo Urkullu, Caballero ha dicho que el PSdeG-PSOE está "preparado para ir a las urnas en cualquier escenario electoral".

Por ello, ha vuelto a pedir a Feijóo que "tenga la responsabilidad y dignidad política de aclarar ya un calendario electoral que posibilite que las reglas de juego sean claras para todos".