La Xunta rechaza medidas paliativas y mantiene la intención de reclamar en los tribunales los 200 millones del IVA

Aunque ha percibido una apertura al diálogo y ve un cambio de actitud por parte del Ejecutivo estatal, que ha puesto sobre la mesa medidas paliativas ligadas al déficit de las que "habrá que seguir hablando" porque "tiene que haber una cuantificación", Martínez ha defendido, en declaraciones a los medios, que no puede "salir contento" del encuentro.

"En modo alguno podemos estar contentos con esta situación", ha dicho Martínez, quien ha ratificado que, a día de hoy, Galicia no ha variado su postura en relación a acudir a la Justicia por el IVA. También ha advertido de que la comunidad no va a renunciar a los 170 millones que exige por cumplir las reglas fiscales.

"Fue el tema que formulé y tomaron nota, pero no puedo salir contento", ha insistido, antes de referirse a las medidas paliativas e incidir en que lo que no pueden permitir las comunidades es que se les impute a ellas la deuda.

"NECESITAMOS INGRESOS CIERTOS"

"Yo no quiero dejar a los ciudadanos de Galicia con más deuda, sino de forma ordenada tener una sociedad más moderna", ha defendido Martínez, antes de subrayar que las autonomías no provocaron esta situación y lo que precisan "son los ingresos de cada uno", no más deuda.

"Necesitamos nuestros ingresos, ingresos ciertos y que nos alivie la posibilidad de dedicar nuestro esfuerzo a lo que nosotros decidamos", ha esgrimido, tras resaltar que "el déficit o no déficit forma parte de un conjunto". "Desconocemos la parte grande, desconocemos las entregas a cuenta, que tenemos prorrogadas del año anterior", ha advertido.