La organización del MWC lamenta la salida de Ericsson y admite que tendrá "cierto impacto" en el evento

La GSMA, entidad organizadora del Mobile World Congress (MWC) ha lamentado la decisión de Ericsson de no participar en la edición de 2020 del mayor evento mundial de la industria móvil y ha admitido que la ausencia del fabricante sueco tendrá impacto en la convocatoria de este año.

En un comunicado, la GSMA muestra su respeto a la decisión de la compañía sueca, a la que califica como "un actor importante" en el ecosistema móvil, pero asegura que le tranquiliza su compromiso de que estará en la edición 2021 "con toda su fuerza" y que las tendencias en las reservas del evento del próximo año "siguen siendo altas".

Sin embargo, la asociación que engloba a la industria móvil admite que la cancelación de Ericsson "tendrá cierto impacto" en la edición de 2020.

Ericsson ha anunciado este viernes su decisión de no acudir al MWC 2020 como medida de precaución ante la propagación del coronavirus, ya que considera que, pese a todos los esfuerzos realizados y medidas adoptadas, no "puede garantizar la salud y la seguridad de sus empleados y visitantes".

La compañía se convertía así en la segunda gran empresa internacional que decide retirarse de la feria de este año, después de que el fabricante coreano LG Electronics anunciara el pasado martes que no acudirá a la edición de 2020 como medida preventiva ante el brote de coronavirus.

EL MWC 2020, SEGÚN LO PREVISTO

La GSMA considera de "gran importancia" continuar convocando a la industria en este "momento crítico" en el que la conectividad está en "la cúspide de una nueva revolución industrial". "Abogar por toda la industria a través del gobiernos y ministros, legisladores, operadores y líderes de la industria nunca ha sido tan crítico", incide.

En este sentido, afirma que sigue vigilando y evaluando el potencial impacto del brote de coronavirus en el MWC 2020 de Barcelona, ya que la "salud y la seguridad" de los exhibidores, los asistentes y su personal es de "suma importancia".

En contexto, asegura que el MWC Barcelona, que se celebrará del 24 al 27 de febrero de 2020, "continuará según lo previsto", en todos los lugares de la Fira Gran Via Fira Montjuïc y La Farga L'Hospitalet, incluidos los eventos paralelos YoMo y Four Years From Now (4YFN).

Asimismo, añade que está en contacto con las empresas expositoras y discutiendo las medidas de preparación que están implementando tanto la propia GSMA como los expositores. A este respecto, subraya que es "tranquilizador" saber que los compañeros de todo el mundo están tomando medidas activas para contener y disminuir la propagación del virus.

Así, agrega que estas medidas incluyen no solo adherirse a los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras autoridades sanitarias, respetando las restricciones de viaje donde existan, sino también llegar temprano a España para dar tiempo a la cuarentena, asegurar el acceso a mascarillas y reemplazar a los asistentes de países de alto riesgo por compañeros y representantes locales con base en Europa.

En este sentido, ha recordado que ya se han implementado muchas medidas para ayudar a mitigar la propagación del virus y se agregan nuevas acciones regularmente. Además, ha instado "encarecidamente" a los expositores y asistentes a implementar pautas y protocolos apropiados según lo sugerido por la OMS y otras autoridades de salud para contener y mitigar cualquier propagación del virus.