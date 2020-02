Más de 6.000 mujeres inscritas en la cadena feminista con la que se inician el sábado las movilizaciones por el 8-M

🟣🔗 CADENA FEMINISTA 🔗‼️



➡ Estamos en la cuenta atrás! Este 📆 8 de febrero comienza la #RevueltaFeminista



💪🏽Juntas haremos 👩🏽‍🤝‍👩🏾 una cadena feminista 🕑de 12 a 14 🏙 en Madrid centro.



🆘¿El formulario se ha cerrado y no te has inscrito? 🆘 NO PASA NADA!



(Sigue leyendo 📚) pic.twitter.com/47toSJ2doT