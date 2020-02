Mahi Masegosa se desnuda en Instagram para mostrar su aumento de pecho: "¿Cuánto tardarán en denunciar la foto?

Mahi Masegosa siempre se ha mostrado sin tapujos en televisión. Así lo demostró en Maestros de la costura y en su paso por Supervivientes 2019, donde hizo gala de su naturalidad (sobre todo en la isla, donde no podía usar ni maquillaje ni sus pelucas).

Pero también lo hace a través de su Instagram, donde tiene más de 356.000 seguidores. En la última foto, quiso enseñar cómo le había quedado el pecho después del aumento que se realizó, y la mejor manera de hacerlo era mostrarse sin camiseta.

Pero la diseñadora sabe perfectamente que en Instagram, las fotos en topless duran poco, por lo que se censuró los pezones. "Os reto a que comentéis aquí debajo cuánto tiempo creéis que tardarán en denunciar la foto", ironizó en su publicación de este miércoles.

La exconcursante de Supervivientes confesó a finales del año pasado que se había operado la nariz y, unas semanas después, del pecho. Todo ello, contado con el humor y la franqueza que le caracteriza. "Diosito me dio muy buen corazón, tetas se ve que no le quedaban. Pero la doctora Vanessa Thielen me las puso perfectas", comentó en un post en enero.