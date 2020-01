Mahi Masegosa, de 'Supervivientes', se sincera: "Siempre me han juzgado, pero estoy orgullosa de ser como soy"

Ha pasado medio año desde que Mahi Masegosa se quedase a las puertas de ganar Supervivientes, pues llegó a la final del reality de Telecinco. En todo este tiempo, la granadina ha cambiado bastantes aspectos de su vida y ahora, con la entrada del nuevo año, se ha propuesto seguir adelante con su carrera.

En una entrevista con la revista Lecturas, la joven de 27 años ha querido explayarse y hablar tanto del futuro como del pasado. O, incluso, de algo que une ambos tiempos: sus pelucas, que lució incluso bajo el sol abrasador y sobre la arena de las playas de Honduras.

Entre otras cosas, la influencer habla sobre cómo se ha sentido siempre "un perro verde" y que ha sentido las miradas continuas y desaprobatorias por los estilismos que usa.

"Siempre me han juzgado por mi forma de vestir. También sufro, porque me veo muy diferente. Pero estoy orgullosa de ser como soy", ha reconocido sobre esa necesidad de encajar que, como se ha podido comprobar en los realities en los que ha participado, siempre consigue hacerlo por su desparpajo y gracia natural.

De hecho, va a aprovechar los conocimientos que adquirió en su paso por Maestros de la costura y se va a lanzar al mercado textil en 2020 con su propia línea, claro está, de pelucas.

"La verdad es que no sé el porqué no se me ocurrió antes", ha bromeado sobre algo que parecía el paso más lógico para ella. "En poco tiempo espero sacar a la venta mi propia línea de pelucas, estoy muy entusiasmada. Tenía una tienda online, donde vendía ropa, que aparqué a raíz de irme a Supervivientes, porque yo era la que cosía", ha recordado.

"Quiero volver a sacar la ropa pero lo de las pelucas me entusiasma tanto que he querido ponerlo en marcha antes de lo de la ropa, justo en la misma web y bajo mi marca: Mahi Masegosa", ha afirmado la joven, que desvela que no cesaba de recibir la misma pregunta de todo el mundo sobre dónde las adquiría, dado que es el complemento de belleza que más define quién es ella.

La granadina también ha hecho repaso de lo que han supuesto estos meses para ella tras volver de Cayos Cochinos en terrenos menos empresariales y más íntimos. "Me he mudado con mi novio, estamos viviendo en Alcalá de Henares", ha asegurado sin poder ocultar una amplia sonrisa por su magnífico momento vital.

Además, Mahi Masegosa no ha tenido reparos en admitir que se le fue la mano con la gula cuando regresó de Honduras. "Lo primero y más importante que hice fue comer, estuve comiendo un mes sin parar y me vino un rebote. Perdí seis kilos en la isla y, en un mes, los recuperé", ha dicho al citado medio, antes de confirmar que ella misma se tuvo que poner límites.

"No sé qué me pasó con el dulce. Pero tenía que parar porque me iba a poner más gorda que cuando me fui. Entonces me puse a dieta", ha terminado admitiendo la joven, que posee alrededor de 350.000 seguidores en Instagram.