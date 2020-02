Varios ángeles de Victoria's Secret denuncian haber sufrido acoso sexual

El imperio de la gran marca de lencería mundial, Victoria's Secret, se está derrumbando a pasos agigantados. Desde el 2015, sus ventas se han reducido un 75 %, han tenido que cerrar tiendas por todo el mundo. Tampoco ayudó que en 2018 se negasen a contratar modelos de talla grande o transexuales ni el escándalo que involucraba al CEO de la marca con su asesor financiero acusado de trafico sexual.

El declive de la marca fue más visible estos últimos años cuando en mayo de 2019 se dijo que su tradicional desfile de todos los años no se retransmitiría por televisión y, en verano, la modelo Shanina Shaik confirmó que ese año los ángeles no desplegarían sus alas. No fue hasta noviembre (mes en el que tradicionalmente tiene lugar el espectáculo) que llegó el anuncio oficial: ya no habrá más desfiles.

El #MeToo ha llegado al mundo de la moda y algunas modelos de Victoria's Secret han confesado al The New York Times en su reportaje Angels in Hell que sufrieron acoso y abuso sexual por parte del fundador, Leslie Wexner y del director de marketing, Ed Razek.

La modelo Sara Sampaio en el 'backstage' del Victoria's Secret Fashion Show. GTRES

El reportaje cuenta varios episodios de acoso sexual que sufrieron las modelos, como el de Bella Hadid en el backstage del desfile del 2018. Algunos testigos afirmaron que Razek vio a la famosa modelo ajustándose la ropa interior antes de salir a la pasarela y le dijo "olvídate de las bragas", para justo después añadir que sus pechos eran perfectos. Pero el acoso no quedó ahí, también intentó besar a varias modelos y llegó a colocar su mano en la entrepierna de otra.

Bella Hadid con la cantante Halsey en el desfile de 2018. GTRES

La modelo Andi Muise cuenta en el reportaje que Victoria's Secret había dejado de contratarla para sus desfiles después de que ella rechazara en varias ocasiones a Razek cuando intentó besarla, la invitó a varias citas, a un viaje y le envió numerosos correos electrónicos muy subidos de tono.

Otro de los testimonios que ponen los pelos de punta es el de Jane Doe: "Había gastado todos mis ahorros comprando lencería de Victoria's Secret para prepararme para lo que pensé que sería mi audición pero, en cambio, parecía un casting para la prostitución. Sentí que estaba en el infierno". Al parecer, Epstein engañaba a las aspirantes a modelos que trabajaban en Victoria's Secret para hacerles pruebas donde después acababa abusando de ellas.

Pero este no es el único caso en el que las modelos se sentían prostituidas. Alison Nix cuenta que en 2010 fue invitada a asistir a un evento de fin de semana para recaudar fondos para la fundación sin fines de lucro en la isla privada de Branson (CEO de Virgin) en el Caribe. Allí, las modelos debían posar desnudas. Cuenta que no paraban de ofrecerles alcohol ni de coquetear con ellas. "¿Estamos aquí como prostitutas de lujo o por caridad?", cuenta Alison.

"Lo que fue más alarmante para mí, como alguien que fue criada como una mujer independiente, fue lo arraigado que estaba este comportamiento", dijo Casey Crowe Taylor, una exempleada de relaciones públicas de Victoria's Secret que dijo que había presenciado la conducta de Razek. “El abuso fue tomado como una broma y se aceptó como normal. Fue casi como un lavado de cerebro, y cualquiera que intentara hacer algo al respecto fue ignorado y castigado".

Gigi Hadid en el 'show' de 2015. GTRES

Razek, que abandonó la marca el pasado mes de agosto con 71 años, ha declarado, por su parte, que niega cualquier tipo de acusación y que todas sus acciones fueron malinterpretadas o sacadas de contexto. Mientras tanto, Wexner, no se ha pronunciado todavía.