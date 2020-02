Ábalos afirma estar "supertranquil" respecte a les relacions amb els EUA després de la trobada amb Delcy Rodríguez

Davant la pregunta de si creu que pot existir cert malestar als EUA després d'eixa trobada amb Rodríguez, que té prohibida l'entrada a territori comunitari en virtut de les sancions diplomàtiques de la UE contra una sèrie de dirigents veneçolans, el ministre ha respost: "És una pregunta seriosa o és una broma?".

Després d'indicar-se-li que era una pregunta seriosa, ha continuat: "Doncs és una broma, ja li dic jo, una broma que estem veient aquests dies. Cada vegada el nivell de ridícul és una miqueta major".

Així mateix, respecte a la decisió de Ciutadans de portar al pròxim ple d'Estrasburg una petició perquè la Comissió Europea investigue la trobada, ha indicat que "no sap de què va açò, simplement".

"No coneix la norma, si la coneguera no ho faria, no hi ha òrgan on recórrer en aquest sentit", ha agregat.