Ópera de Tenerife busca jóvenes artistas para su academia de alta especialización

En las audiciones, que tendrán lugar en los dos teatros italianos, en Auditorio de Tenerife y en la Escuela Superior de Canto de Madrid, los jóvenes artistas podrán mostrar el talento, la calidad y excelencia de su trabajo.

El equipo de profesionales de Ópera de Tenerife trabajará con los seleccionados a partir del próximo mes de septiembre hasta la producción de la ópera, que se representará en cuatro funciones, del 22 al 25 de octubre de 2020 en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife. Asimismo, Il matrimonio segreto será interpretado por el mismo elenco de artistas en el Teatro Regio di Parma y el Teatro Massimo di Palermo en 2021.

Opera (e)Studio cuenta en esta edición con audiciones en cuatro ciudades, que tendrán lugar los días 11 y 12 de mayo en la Escuela Superior de Canto de Madrid; los días 14 y 15 de mayo, en el Teatro Regio di Parma; el día 17 de mayo en el Teatro Massimo di Palermo y, para finalizar el ciclo de audiciones, en el Auditorio de Tenerife el día 19 de mayo.

Los candidatos que se presenten al proceso selectivo deben interpretar, según el rol al que cada candidato se presente, las arias obligatorias correspondientes a la ópera 'Il matrimonio segreto' de Domenico Cimarosa; y dos arias de otras óperas cómicas (o intermezzi) en italiano de Pergolesi, Galuppi, Piccinni, Paisiello, Cimarosa, Haydn, Salieri, Mozart o Rossini, de las cuales una con recitativo. Todas las arias, incluido los extractos, del papel de Il matrimonio segreto, deberán cantarse de memoria.

El cantante podrá presentarse a más de un rol y los títulos que se piden para los cinco roles de esta edición son: Geronimo (bajo, barítono o bajo-barítono) la aria Udite, tutti, udite, el recitativo Questa invero è curiosa y el dueto Se fiato in Corpo avete; Elisetta (soprano o mezzosoprano) la aria Se son vendicara; Carolina (mezzosoprano o contralto) la aria E vero che in casa; Conte Robinson (bajo, barítono o bajo-barítono) la introduzione titulada Cara, non dubitar, el recitativo Or sappi, sposa mia y la aria Pria che spunti in ciel l'aurora.

Para más información, las bases están disponibles en la página web de Opera (e)Studio,