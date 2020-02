Fani, de 'La isla de las tentaciones', relata su trágica vida a golpe de exclusiva: "Estoy rota de dolor"

Estafanía Carbajo está siendo una de las estrellas de La isla de las tentaciones. Su idilio con Rubén, el engaño a Christofer y el debate interno que mantiene por hacer caso a su corazón o a su cabeza ha levantado pasiones entre la auciencia.

Desde que empezó la emisión del programa, Fani no ha dado ningún tipo de declaración. Hasta ahora. Este miércoles, concede a Lecturas su primera entrevista desde que finalizó la grabación del programa en la República Dominicana en junio del año pasado.

En ella repasa su relación con Christofer y desvela su dura y trágica vida.

Del programa y su papel de mala, asegura que a veces le cuesta gestionar este salto a la fama. "A veces me agobia y me asusta. Es muy doloroso que algunos se inventen cosas sobre mí", dice. "Me cuesta asimilar que tanta gente que conozco me insulte de forma tan cruel, amenazándome. Lo que ha pasado no te da derecho a que me insultes desde las redes".

En cuanto a lo que está pasando en la isla y los problemas con Chris, asegura: "¡Tengo un dolor en mi corazón que estoy rota! (...) Él lo ha pagado todo, se ha comido toda la mierda. Mi dolor es haberle traicionado. Nunca me lo voy a perdonar", confiesa. Christofer es para ella "un pilar fundamental" para su hijo y le ha apoyado en los momentos más difíciles con su expareja, a quien tuvo que denunciar por malos tratos. "Viví situaciones muy graves y ahora me insulta por redes", relata.

"Me cuesta asimilar que tanta gente que conozco me insulte de forma tan cruel, amenazándome"

De su pasado también rescata momentos de su vida que han sido un auténtico infierno. Después de una infancia muy dura por culpa de una de las parejas de su madre, Fani fue recalando en diferentes hogares de familiares, "que no aguantaron". De adolescente, vivió con su padre, "pero yo era indomable", hasta que acabó instalándose en casa de su primer novio. "Su madre me ha criado como a una hija", asegura.

Fani tiene dos hermanas pequeñas de distinto padre y relata desde cómo sufrió "un martirio con el padre de mi hermana pequeña" hasta cómo su madre las abandonó. "Viví situaciones violentas y muy fuertes hacia mi madre y hacia mí, con cinco o seis años. Es el causante de que ella se fuera", cuenta desgarrada.