Christofer abandona 'La isla de las tentaciones' tras ver las imágenes con Fani y ella reírse: "Eres muy mala"

Christofer y Fani se reunieron en la hoguera de confrontación este martes en La isla de las tentaciones. En su encuentro ambos vieron las imágenes donde la concursante aparecía intimando con el soltero, lo que dio pie a un tenso enfrentamiento que derivó en el abandono de Christofer del reality: "Eres muy mala", opinó el chileno, que se marchó con la cabeza alta.

El participante quería pedirle explicaciones a su pareja, así que le pidió a Mónica Naranjo una hoguera de la confrontación: si Fani decidía no acudir, los dos deberían abandonar el programa; pero si aceptaba, ambos podrían elegir si continuar concursando o si marcharse de la isla juntos o por separado.

Así, Fani aceptó la invitación y se personó en la hoguera, donde la pareja se dio un frío saludo. Christofer todavía barajaba perdonar a la madrileña, pero cambió de opinión en el transcurso de la cita. Y es que la concursante no se arrepintió de sus acciones, sino que criticó a Christofer e incluso se rió ante él.

Los reproches de Fani: "Necesito un hombre a mi lado"

Durante los primeros segundos en el encuentro reinó el silencio, lo que decidió romper Christofer: "Qué pena", dijo. El concursante le reprochó a Fani que se hubiera olvidado de siete años en tres días, a lo que la participante respondió: "He hecho lo que sentía, ¿qué quieres que te diga?". Ante estas palabras Christofer fue rotundo: "Pues que no estabas enamorada de mí".

A partir de este momento empezaron los dardos de Fani al chileno: "Rubén me ha hecho sentir cosas que contigo no sentía", criticó, a lo que añadió: "Necesito un hombre a mi lado, no a un niño. Necesito a un hombre que tire hacia adelante con todo", dijo. En este sentido, la concursante admitió que no estaba enamorada de Rubén, pero de Christofer tampoco.

"Me has engañado delante de toda España", dijo Christofer, que se sentía "roto" ante la situación: "¿Tan mal me he portado contigo para que no me guardes un mínimo de respeto?", le preguntó a Fani, aunque lo peor estaba por llegar: la presentadora reprodujo todas imágenes que estaban pendientes.

Christofer ve todas las imágenes, Fani se ríe y él deja el 'reality'

Los clips que enseñó la presentadora contenían encuentros entre Fani y Rubén que Christofer todavía no había visto. De esta forma, el concursante no daba crédito cuando vio cómo su pareja se acostaba con el soltero: "Eres muy mala", le repitió a Fani, quien se rió en varios momentos mientras veían los vídeos.

La concursante le dijo a Christofer que "no es para tanto", ya que "solo se había abierto a alguien". "Y tanto que te has abierto", le contestó el participante, que decidió entonces marcharse solo del programa: "Me he quitado un peso de encima muy gordo. Me das mucha vergüenza", sentenció antes de marcharse.

Finalmente, la aspirante decidió continuar sola en el reality. Además, valoró que la ruptura iba a ser lo mejor para los dos, porque que en la isla había descubierto a una nueva Fani que no iba a depender de nadie más.

