Jorge Cadaval, en 'El hormiguero': "Conservo las cenizas de mis padres y mi abuela para asustar a las visitas"

El hormiguero comenzó la semana con la visita de dos invitados Platino, Los Morancos. Los hermanos Cadaval acudieron este lunes al programa de Antena 3 para presentar su gira X 40 +, con la que recorrerán toda España.

.@LosMorancos están de gira por toda España con su gira “X 40 +” #MorancosEHpic.twitter.com/rJKPkfeMeo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 3, 2020

Los hermanos no dudaron en hacer bromas con Pablo Motos durante toda la entrevista, pero en uno de los momentos, dejaron desconcertado al presentador cuando Jorge habló sobre sus padres y su abuela.

"He ido al cementerio a ver a mi madre, pero a mi padre no fui a verlo nunca", comentó el artista. Y cuando iba, le decía: 'Mamá, no sé qué hago aquí, no he venido a ver a papá en 10 años, estoy hablando contigo y me está dando un poco de apuro", recordó.

"Entonces pensé que me iba a llevar a mis padres y a mi abuela de allí, los saqué del cementerio y los tengo en mi casa conmigo. Los incineré y me los llevé", afirmó el mayor de los Cadaval. En ese momento, Motos le dijo: "¡Qué susto me has dado!".

El sevillano continuó contando que "me llevé a mi familia a mi casa y los coloqué en un armario. Ahora les digo que cuando entre alguien en el baño y no levante la tapita tiren un cuadro o algo, y lo hacen". Dejando al público de El hormiguero mudo.

El presentador no se lo creía: "¿Qué le pasa a éste?", le preguntó a César, pero Jorge siguió explicándole que "mis padres saben que si uno de los invitados que vienen se mea fuera, tienen que tirar un cuadro".

Entonces Trancas quiso saber quién de los tres lo hacía, a lo que el cómico le contestó que "mi abuela. A ella no le gustaba que se mearan fuera de la tapa del váter". El pequeño de los Cadaval le pidió que cambiaran de tema, y su hermano explicó que "es que le dan miedo estas cosas".