Los socialistas madrileños apuntan a Gabilondo como nuevo Defensor del Pueblo

“Gabilondo quiere ser Defensor del Pueblo”. “Me suena bien, el partido no se lo puede negar”. Con estas dos frases, dos dirigentes del Partido Socialista de Madrid (PSM) han apuntado este lunes al que podría ser el próximo destino del portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. En su equipo, ni lo confirman ni lo desmienten y simplemente recuerdan todos lo “rumores” que han corrido en los últimos meses sobre el futuro del exministro de Educación.

Este mismo lunes, Sánchez ha cerrado los nombramientos de su equipo más próximo, con la confirmación de Miguel Ángel Oliver como secretario de Estado de Comunicación, que sigue a la confirmación también de Paz Esteban al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el puesto que ocupaba de forma interina desde que el general Félix Roldán pasó a la reserva en julio del año pasado.

Así, ya quedan pocos puestos importantes por cubrir en el Gobierno y en órganos alrededor del mismo, y el Defensor del Pueblo es uno de ellos, que podría ser para Gabilondo. Por el contrario, se desconoce si el efímero presidente del Senado en la pasada legislatura, Manuel Cruz, que sonó para ministro, será nominado a algún puesto fuera del Senado, donde el 10 de noviembre consiguió escaño. De momento, la previsión es que presida alguna comisión "de peso" en la Cámara Alta, entre las que figura la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

El futuro de Gabilondo empezó a ser fruto de dimes y diretes después de las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Igualó los 37 escaños de 2015 y esta vez superó al PP como primera fuerza pero perdiendo votos y sin lograr gobernar, porque se impuso la coalición entre el PP y Ciudadanos, apoyada por Vox.

Reflexión sobre el candidato

Entonces, en el PSM es empezó a ver la conveniencia de hacer una reflexión no solo sobre los resultados sino también de su candidato, un perfil moderado y capaz de concitar el acuerdo entre sensibilidades distintas, que es justo la baza que estaría jugando Gabilondo ante el presidente, Pedro Sánchez, para ser designado candidato a próximo Defensor del Pueblo, función que hoy desempeña de forma interina el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán.

Según consideran en el PSM, este es el puesto al que aspira Gabilondo, que en los últimos meses ha formado parte de diversas quinielas para ocupar varios ministerios, según recuerdan en su equipo.

Allí, llaman “rumor” a su posible salto al Defensor del Pueblo, aunque tampoco lo desmienten. Simplemente, indican, todavía no hay un anuncio por parte de Sánchez de quién será su candidato para este puesto que, también según se rumoreó en los últimos meses, también iba a recaer en la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Sin embargo, en el PSM esta posibilidad se ve como un deseo de Gabilondo e incluso como un premio por los servicios prestados por el líder socialista en la Asamblea, que Sánchez debería reconocer. “Tras varios años al servicio del partido en Madrid, si le apetece no se le puede negar”, dice un dirigente socialista madrileño.

Difícil negociación con el PP

Si Sánchez designa a Gabilondo como su candidato para ser Defensor del Pueblo, aún será necesario que la propuesta llegue a buen puerto en una necesaria negociación con el PP, que se prevé ardua y que se englobará en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

Para todos estos puestos es necesaria una mayoría de tres quintos del Congreso, que hace imprescindible al PP, donde aseguran que aún no han tenido ningún contacto con el PSOE para renovar el CGPJ, no ya para el Constitucional y o para el Defensor del Pueblo. En este escenario, en el PSM cree que el procedimiento va para largo y que no se alcanzará global un acuerdo con el PP hasta quizá después del verano.