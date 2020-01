Vox niega el exterminio nazi a los homosexuales... y la web de Auschwitz lo desmiente: "Miles fueron asesinados"

Vox en Valencia ha negado este jueves aprobar una declaración institucional por el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. El partido ha argumentado que su decisión se debe a que creen que en los campo de exterminio no hubo personas que formaran parte del colectivo LGTBI.

En declaraciones a los periodistas antes de la sesión, el alcalde de València, Joan Ribó, ha denunciado "que la ignorancia" y "la intolerancia" de Vox han impedido aprobar esta declaración institucional. Ha explicado que solo este grupo de los cinco que conforman la corporación municipal-Compromís, PSPV, PP, Cs y Vox- que "se ha negado a respaldar esta iniciativa".

"La ultraderecha de Vox hoy se ha negado a votar una Declaración Institucional en el Pleno de València en memoria y rechazo del Holocausto. ¿El motivo? Según ellos, en los campos nazis no había homosexuales", ha añadido en su cuenta de Twitter.

No obstante, Ribó asegura que lo aprobarán en una moción. "Frente al negacionismo, los demócratas lo aprobaremos como moción", explica. A esta critica su grupo municipal Comprimís, que ha calificado la decisión de Vox de "indignante y repugnante su LGTBIfobia".

Auschwitz lo desmiente

En un comunicado de prensa, Vox ha explicado que rechazan la declaración “por estar supeditada a los lobbies LGTBI e islámicos”. “Los grupos del Ayuntamiento han querido incluir contenido ideológico referente al colectivo LGTBI o al islam en la declaración (sin incluir a víctimas católicas), restando el valor y significado del Holocausto, que suponía la Solución Final contra los judíos”, argumentan tras la controversia provocada por su negación.

Sin embargo, su posición es desmentida por artículos públicos en la página web de Auschwitz donde explican que "a la Alemania nazi no le tembló el pulso a la hora de perseguir y castigar la homosexualidad durante el Tercer Reich".

"En su búsqueda de la 'perfección de la raza aria', a la Alemania nazi no le tembló el pulso a la hora de perseguir y castigar la homosexualidad durante el Tercer Reich. No en vano, los nazis creían que los homosexuales eran hombres débiles y afeminados sin capacidad para luchar por la nación y que, además, no ayudarían a aumentar la tasa de natalidad alemana", explican.

Añaden que aunque no existan estadísticas, "éstos fueron especialmente vilipendiados y castigados". "De las 400.000 personas registradas oficialmente en Auschwitz, solo 75 recibieron triángulos rosas. Sin embargo, se cuentan por miles los hombres y mujeres homosexuales que fueron asesinados durante el Tercer Reich", concluyen.