La alcaldesa de Trillo veía venir la moción de censura y defiende que se han cumplido los acuerdos propuestos

"Por mucho que hiciésemos y dejásemos de hacer, la moción llegaría en seis meses", ha señalado la todavía alcaldesa en su primera comparecencia pública tras anunciarse la presentación de una moción propiciada por el único edil de APTYP y apoyada por el PP y que se debatirá el próximo día 10 de marzo en pleno.

Una moción que se presentó el pasado 27 de enero y que desde APTYP y PP se ha justificado en la pasividad e ineficacia en la gestión municipal de la alcaldesa y en el incumplimiento de los compromisos establecidos por esta, dado que aunque el PSOE fue la fuerza más votada no tenía la mayoría suficiente para gobernar y recibió el apoyo de esta formación independiente con el compromiso de cumplir algunos puntos en un plazo de seis meses.

Unos compromisos que según ha explicado la regidora en su comparecencia, se han cumplido en su mayoría, aunque ha matizado que se le había requerido realizar una auditoría y que eso no había sido posible todavía porque no han explicado ni qué quieren ni de cuanto tiempo y tras puntualizar que es algo que estaba pendiente de que se le clarificara.

"No encontramos una causa suficientemente justificada para no continuar con el acuerdo", ha precisado la regidora tras insistir en que el PSOE fue la candidatura más votada y dejar entrever que la formación independiente se vio por ello motivada a apoyarla a la hora de la investidura.

En todo caso, Álvarez espera que tras esta decisión no sean los vecinos de Trillo los que salgan perdiendo y ha asegurado que seguirá trabajando "duro y al pie del cañón" desde la oposición porque "no queda más remedio que resignarse".

La alcaldesa ha reiterado que ella siempre ha intentando involucrar a las otras formaciones políticas en la gestión pero que no ha sido posible. "A mí me ofrecieron un acuerdo de gobernabilidad y colaborar es trabajar juntos, pero si no quieres...", ha subrayado.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Rafael Esteban, ha mostrado el apoyo de la formación a la gestión de la alcaldesa, confianza que le ha reiterado de cara a su trabajo desde la oposición a partir del próximo 10 de febrero.

Esteban ha incidido en que si hay un responsable de esta situación, ese es el concejal independiente, que es sobre quien a su juicio "tendrá que caer toda la presión social".

De momento, el Consistorio sigue con el Presupuesto de 2020 sin aprobar, otra reprobación que se hace desde los autores de la moción de censura.

El reparto de fuerzas en este ayuntamiento es de 4 el PSOE, que fue el partido más votado en los pasados comicios; 4 el PP y 1 la formación independiente.