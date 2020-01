Así es la canción y el videoclip de 'Universo', el tema con el que Blas Cantó representará a España en Eurovisión

RTVE ha desvelado la canción entera y el vídeo de Universo, el tema con el que Blas Cantó representará a España en Eurovisión 2020.

El artista, que se subirá al escenario de Róterdam en la final del festival el 16 de mayo, define así el tema: "Escribí esta canción en un momento de mi vida en el que probablemente, en un acto de cobardía, no alcé mi voz. No dije lo que sentía pensando que así sería todo más fácil. Y me equivoqué. Cerré mis ojos y, con todas mis fuerzas, le pedí perdón al Universo".

Según señala RTVE en su web, es un medio tiempo pop electrónico que mezcla conceptos actuales con tintes épicos.

"Es una canción muy completa. Misteriosa al principio, con un estribillo lleno de energía y explosión final. Es grandiosa, como el universo […] y cuando la canto me siento libre", reconoce Cantó en la web del ente público, que explica que Universo está concebida para hacer que el intérprete se luzca en el show en directo ante 200 millones de espectadores, enfatizando su calidad vocal, sus agudos y su falsete.

El murciano se decantó por este tema entre otras 50 creaciones.