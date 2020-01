Pablo Motos desvela por qué Pedro Sánchez no quiso visitar 'El Hormiguero'

En su última visita en mayo del año pasado, Jordi Évole anunció en exclusiva en El hormiguero que dejaría de hacer Salvados para centrarse en un nuevo proyecto. Este miércoles visitó el espacio de Antena 3 para presentar, Lo de Évole, su nuevo programa que se estrena el domingo 2 de febrero en La Sexta.

"Una serie documental sobre la cárcel y sus consecuencias. Con Sandro Rosell, Francisco Granados, Santiago Cobos, y muchos más. Y apadrinados por el maestro Jesús Quintero, autor de Cuerda de presos", anunció en twitter el periodista.

El próximo domingo.

Estreno de @LoDeEvole

Una serie documental sobre la cárcel y sus consecuencias.

Con Sandro Rosell, Francisco Granados, Santiago Cobos, y muchos más.

Y apadrinados por el maestro Jesús Quintero, autor de “Cuerda de presos”.pic.twitter.com/h4VRqCeVhC — Jordi Évole (@jordievole) January 26, 2020

Évole se quejó que ahora todos los políticos quieren ir a El hormiguero y que "me has quitado el puesto de entrevistador de políticos", le dijo a Pablo Motos. "Lo has acaparado todo. Antes, éramos pocos los que entrevistábamos a políticos en nuestros programas. Ahora, es este el único al que van. Yo tengo que buscar mi nicho de mercado, yo no entrevisto a Will Smith", exclamó el periodista.

Pero Motos sorprendió a su invitado y a los espectadores dando la explicación de por qué Pedro Sánchez fue el único candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 10 de noviembre que no había sido entrevistado en el programa: "La última vez que vino, cuando no era presidente, le apreté preguntando si iba a pactar con Podemos. Fíjate si ha cambiado el cuento...".

Jordi Évole, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El invitado siguió 'indignado' y le comentó que "ya, pero han venidoPablo Iglesias, Albert Rivera (Dios lo haya perdonado), Santiago Abascal... Por cierto, tengo una pregunta: ¿Abascal vino a caballo?".

Motos le contestó: "No, es muy resbaladizo el plató", y Évole respondió: "Lástima, porque un hostión le vendría bien". Pero aclaró que "pero sin ningún tipo de daño, solo por el susto".

Fruto de la buena amistad que une a ambos comunicadores, Motos no dudó en meterse con el nombre del nuevo espacio del periodista en La Sexta, a lo que su invitado contestó que "una de las primeras escenas del nuevo programa es con mis padres. Y cuando les dije el nombre, a mi padre no le gustó", recordó entre risas.