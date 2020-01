Jordi Évole sufre en directo en 'El Hormiguero' un principio de cataplexia

Siguiendo con las sinergias de cadena, si ayer fue Gloria Serra la que acudió a El hormiguero para hablar sobre el aniversario de Equipo de investigación, este miércoles fue el turno de Jordi Évole, que presentó su nuevo programa, Lo de Évole, que se estrena este domingo en La Sexta.

Una de las anécdotas del programa se vivió cuando Pablo Motos y el invitado decidieron contar algún delito que habían cometido. Évole recordó que le pillaron "robando la banda sonora de la película Barrio en Fnac" y que "me metieron en un cuartillo, pero les dije que era un trabajo para la universidad porque estaba estudiando periodismo y me soltaron", añadió.

Por su parte, Motos comenzó a contar un robo de una revista "e iba con un amigo mío que se llamaba Justicia", entonces el invitado exclamó "¡Justicia justamente!", y en ese momento le entró un aparente ataque de risa.

En ese momento, el presentador le dijo "a ver si te vas a desmayar, poca broma", pero Évole no levantaba la cabeza de la mesa del programa, preocupando a Motos.

"Si, sí, me ha dado un poquito, pero me estoy curando. Es lo de la cataplexia", señaló el periodista, y el Motos explicó que se trataba de "una enfermedad que puede provocar el desmayo tras un ataque de risa" [se caracteriza por episodios transitorios de debilidad muscular que, normalmente, se producen como consecuencia de esfuerzos físicos o emociones intensas e inesperadas, por ejemplo, cuando una persona se ríe mucho, siente pánico, enfado o llora].

Entonces Évole le comentó que "ahora me dan menos porque me medico, pero me desmayo un poquito. Te tengo que agradecer que en la última entrevista que me hiciste en El hormiguero sacaste el tema, y ha sido muy bonito para mi familia porque a mis padres, vayan donde vayan, les preguntan: ¿Cómo está tu hijo? Está bastante mal, ¿no? Tu hijo está a punto de morirse".

El periodista aprovechó para criticar las fake news que aparecieron después del programa: "Incluso se ha publicado que tengo una enfermedad terminal por lo que explicamos, que cuando me río me dan como unos vahídos", comentó. Y añadió entre risas que "este año, el Ondas me lo han dado en plan póstumo, por pena. Si seguimos por ese camino igual este año me dan el Princesa de Asturias".

Por eso "quiero aclarar en el mismo lugar donde empezó el bulo, la exageración de la pequeña demostración que he hecho hoy, pero no pasa nada, me tomo una medicación cada noche que me permite dormir mejor, estoy tratado en el Hospital Clínico de Barcelona y no es nada grave", señaló.

Para concluir indicó que "será, seguramente, algo de por vida, pero no es nada grave. Dejen de decirle a mis padres que si su hijo se está muriendo".