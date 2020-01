Jorge Javier Vázquez, muy nervioso ante la inminente vuelta a su sueño, se sincera y sube una foto al natural

Desde que le dio un aneurisma cerebral en marzo del 2019,Jorge Javier Vázquez no se había vuelto a subir a un escenario.La afección le obligó a cancelar lo que le quedaba de gira Grandes éxitosy a reducir el número de horas en televisión.

Aunque ya se encuentra recuperado, sigue con la espina clavada del teatro, su verdadero sueño, por eso vuelve a las tablas de la mano de Juan Carlos Rubio, uno de los hombres que más confía y admira y el creador de sus anteriores obras.

Jorge Javier se muestra muy emocionado con su nueva obra, Desmontando a Séneca, y lo ha compartido en su página de Instagram con una foto en la que puede verse al presentador sin maquillar mientras estudia el texto y agradeciendo la labor de las maquilladoras con las que trabaja.

"Ya estoy con los ensayos de Desmontando a Séneca y quería compartir esta foto para que valoréis el trabajo de las maquilladoras de mediaset que tapan ojeras, disimulan el cansancio e incluso son capaces de taparme el pedazo de grano que me ha salido en la nariz", ha escrito acompañando a la foto.

También afirma que se siente nervioso por la gran acogida que está teniendo la obra incluso antes de ser estrenada. Este libreto es un monólogo intimista bastante alejado de los formatos que había hecho anteriormente que eran obras musicales.

"Benditos nervios. Y más desde que me he enterado que en Córdoba ya casi no quedan entradas para el 13 y 14 de marzo en él Góngora. Creo que me he olvidado de ponerme el ojo derecho, a todo esto", bromea.