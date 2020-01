Jorge Javier Vázquez, sobre la situación política actual: "España no se ha roto"

Tras su regreso de las vacaciones, Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a poner esta semana al frente de Sálvame, donde ha dado su opinión acerca la situación política después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: "España está igual, sin romperse", ha dicho en tono de humor.

El presentador se ha dirigido este jueves al director del espacio de Mediaset para contarle cómo ha percibido el panorama político en su regreso a la rutina: "Son las siete y diez del veintitrés de enero, ¿te has dado cuenta que pese a los presagios, España no se ha roto?", le ha preguntado con un toque de ironía.

"Fíjate, vine de vacaciones, llegué a mi casa, las carreteras funcionaban... no vi ninguna grieta. España estaba igual, sin romperse. ¿A ti te han expropiado algo? No sé, este gobierno...", ha añadido el conductor del programa provocando las carcajadas del público y de los colaboradores.

En este sentido, Vázquez ha dudado sobre si continuar lanzando indirectas y ha pedido permiso a la dirección para seguir hablando: "Estaba pensando una cosa, pero no sé si decirla. He estado pensando mucho en las vacaciones", ha avanzado.

Así, el presentador se ha lanzado a la piscina: "Es que, a veces, las cosas cuando se rompen no pasa nada. Porque, fíjate, si no se pudiera romper nada...", ha apuntado cuidadosamente antes de hacer una aclaración: "Que yo no estoy por romper nada. Bien sabe Dios que yo no soy independentista", ha dicho.

Finalmente, Vázquez ha concluido su intervención con otra broma: "Te voy a decir una cosa: se rompe la virginidad y oye, te la quitas de encima", ha sentenciado.