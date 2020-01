Funcionarios que impartan charlas en colegios, fuera del 'pin parental', un decreto que será realidad en tres meses

La titular del ramo, Esperanza Moreno, ha explicado a los periodistas que se prevé que este Decreto, que no se llevará a la Asamblea Regional, ya que "al ser una norma de la propia Consejería se aprobará en Consejo de Gobierno", se publique en un plazo de entre dos meses y medio y tres meses.

En cuanto a esa modificación, establece que aquellas charlas, actividades o talleres que sean impartidas por empleados públicos no se solicitará la autorización familiar".

Como ejemplo, ha explicado, "un guardia civil, un bombero o un juez que imparta una charla, en el ejercicio de sus funciones, el alumno que no entregue la autorización sí podrá entrar", por lo que "el silencio, en este caso, es positivo".

Entiende la Consejería que al funcionario "se le presupone y así está estipulado por ley, esa neutralidad ideológica, ya que en el ejercicio de sus funciones son personas que tienen esa cuestión obligatoriamente y en eso confiamos".

Cuando las actividades sean impartidas por personal ajeno al centro y no docente, a excepción de los funcionarios, se necesitará dicha autorización y el alumno que no entre "será porque su padre, expresamente, ha escrito que no".

Preguntada por los trámites de esta modificación del decreto, ha señalado que se tiene que llevar al Portal de la Transparencia para su audiencia pública y, posteriormente, "por los informes que son preceptivos en la elaboración de un decreto que es diferente con respecto a la elaboración de otros rangos normativos, hasta cerrarlo y publicarlo".

Es una modificación que "no afecta, porque sigue estando la autorización familiar" y ha asegurado que con ello "se mejora la cuestión burocrática del centro". Preguntada sobre si esta modificación ha sido consensuada con Ciudadanos y VOX, ha dejado claro que "se da respuesta al acuerdo de gobernabilidad, se respeta".