La Comisión Europea se compromete a dotar de financiación europea la recuperación del Mar Menor

Así lo ha hecho saber el eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, quien destaca que la Comisión Europea acaba de responder a la interpelación de Ciudadanos sobre el Mar Menor y celebra que el compromiso es un "éxito" de la formación naranja.

Bauzá adjunta en su tuit tanto la pregunta que efectuó en su día a la Comisión Europea como la respuesta obtenida. En concreto, tras la aparición de miles de peces muertos en la laguna salada, Bauzá preguntó a la Comisión qué medidas tenía previsto acometer para garantizar la recuperación del Mar Menor y qué recursos iba a destinar al respecto.

En su respuesta, la Comisión destaca que "conoce bien" los valores ecológicos y naturales que "están en juego" en el Mar Menor y que supervisa la aplicación de la legislación de la UE en materia de medio ambiente, como la Directiva sobre los nitratos, la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre los hábitats.

En lo concerniente a la Directiva sobre los nitratos, recuerda que la Comisión incoó en noviembre de 2018 un procedimiento de infracción contra España por la insuficiente protección de las aguascontra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. "Este asunto afecta a muchas comunidades autónomas, entre ellas Murcia" destaca la Comisión.

En el caso de la Directiva sobre los hábitats, la Comisión recuerda que incoó un procedimiento de infracción contra España por no haber designado zonas especiales de conservación, en particular en lugares del Mar Menor y de su entorno, y por no haber establecido las medidas de conservación necesarias.

En cuanto a la idoneidad de esta política, señala que el control de adecuación de la Directiva sobre aves y de la Directiva sobre hábitats publicado en diciembre de 2016, "confirmó que son adecuadas para su finalidad, aunque para conseguir que se alcancen plenamente sus objetivos y hagan efectivo todo su potencial será necesario mejorar sustancialmente su aplicación".

En el caso de la Directiva marco sobre el agua, la Comisión Europea recuerda que publicó en 2019 una evaluación general de los segundos planes hidrológicos de cuenca. Pues bien, lamenta que la evaluación referida a España "confirma los problemas de contaminación difusa en las masas de agua debidos a la actividad agraria" y concluye que "es necesario abordar las presiones existentes".

Ello reviste "especial importancia" en el caso del Mar Menor, con respecto al cual la Comisión ha formulado a España recomendaciones específicas.

La comisión considera que la aplicación efectiva de las obligaciones que se derivan de las directivas de la UEaplicables en este caso "contribuirá a resolver la compleja situación en que se encuentra este mar, siempre que los recursos necesarios, incluida la financiación de la UE, continúen asignándose a medidas que tengan una base científica".

Además, para garantizar la sostenibilidad de un recurso natural tan "valioso" como ese, la Comisión subraya que "resultará esencial que se establezca una buena cooperación entre las distintas autoridades a nivel nacional, autonómico y local, así como la participación de los distintos grupos de interés afectados"