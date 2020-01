El descuido de Pilar Rubio que demuestra que hasta ella utiliza Photoshop

Cada semana, Pilar Rubio se atreve con un nuevo (y mediático) reto en El Hormiguero. Da igual que sea hacer una apnea en directo, reproducir una coreografía de Bollywood o aprender a tocar el violín, la colaboradora del programa conducido por Pablo Motos no deja de sorprender a la audiencia con su talento oculto para un sinfín de cosas. Así, su primera aparición en el programa de Antena3 –desde que anunciase que está embarazada de nuevo– ha estado marcada por una prueba semana que ha superado con creces: aprender a saludar en 100 idiomas diferentes.

Sin embargo, su capacidad para memorizar no ha sido lo único que ha llamado la atención de esta prueba. Horas antes de realizarla, Pilar Rubio ha querido compartir una fotografía en Instagram con sus seguidores para mantener el hype que suele generar su reto. Pero, en un descuido, ha publicado una imagen donde el retoque es evidente: al fondo de la imagen aparece una puerta bastante distorsionada.

Como cabía esperar, los seguidores de la modelo no han tardado en advertirle del descuido; eso sí, con mucho humor e ironía. "¿Notáis algo en la puerta?"; "la puerta no miente"; o "la puerta está guapa" han sido algunos de los comentarios que han dejado en la fotografía de Rubio para dejar constancia que ellos sí se habían dado cuenta de las extrañas ondas que aparecen en el fondo de la imagen. No obstante, lo más abundante han sido los piropos para la colaboradora de El Hormiguero, así como las enhorabuenas por el reto que, horas después, logró en dicho programa.

Un momento inmejorable

La realidad es que Pilar Rubio se encuentra en una gran etapa, tanto en lo laboral, donde no para de destacar con sus retos en El Hormiguero, como en lo personal. La modelo acaba de anunciar que está esperando su cuarto hijo con su marido, el futbolista Sergio Ramos, con quien se casó el pasado año y junto a quien protagonizó una de las bodas más sonadas y exclusivas de 2019.