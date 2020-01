Así es la familia Ramos Rubio: un futbolista, una presentadora y tres niños a la espera de un cuarto hermanito

Ya lo dijo en su momento: "Si viene otro, viene otro. Me daría igual que fuese niña o niño. Si es niño, ya llevo un camino hecho. Las niñas cuestionan más todo". O sea, que Pilar Rubio nunca descartó volver a ser madre junto a Sergio Ramos... y así será, después del anuncio que hizo la noche de este lunes en El Hormiguero delante de la cantante Bonnie Tyler.

De hecho, apenas está embarazada y no sabe si es niño, niña o de género no binario. "Todavía no es tan grande, pero lo será. No llego ni a tres meses todavía, es muy poquito tiempo", aseguró la colaboradora, que dará a luz, en teoría, durante los meses de verano.

Lo hará cuando tenga 42 años y su marido 34, dado que sendos cumpleaños son en marzo, el 17 y el 30, respectivamente. Y, además, poco después de que lo haga Lorena Gómez, pareja de René Ramos, hermano mayor y agente del futbolista del Real Madrid y que se rumorea que le ha pedido también matrimonio a la cantante. Rrecientemente confirmaron la feliz noticia de que en 2020 llegará su primer hijo en común.

Pilar Rubio, por su parte, reconoció que nunca se había planteado tener hijos antes de conocer al capitán del equipo blanco. "Nunca me lo había planteado porque en este trabajo viajas mucho, no tienes un horario. Esa inestabilidad no me daba fuerzas para tener un hijo. No me veía", llegó a decir.

Y sin embargo, la también influencer (tiene 4,3 millones de seguidores) acabó escribiendo un libro en 2016: Embarazada, ¿y ahora qué? Plan para cuidarse durante y después del embarazo. "Cuando me quedé embarazada yo quería volver a ser la que era antes. Me informé de todo. Fui haciendo caso a médicos y profesionales. En el segundo embarazo ya me sentí preparada para transmitir a la gente mi experiencia", afirmó.

Toda su historia de amor con Sergio Ramos, de hecho, fue muy rápida: hicieron oficial la relación en enero de 2013, en la gala del Balón de Oro en la que Lionel Messi se alzó con el galardón. En noviembre de ese año, el día 12, anunciaban su primer embarazo.

Sergio Ramos Jr. nacía el 6 de mayo de 2014. Un año después, a primeros de mayo de 2015, anunciaban de nuevo que iban a ser padres y, como si se cerrara un ciclo, el 14 de noviembre de 2015 nacía Marco, el más rubio (en el sentido literal) de los hijos de la pareja.

Por último, en octubre de 2017 confirmaban los rumores y aseguraban que estaban esperando un tercer hermanito, que finalmente nacería el 25 de marzo de 2018 y al que pondrían de nombre Alejandro, que ya tiene, dos años después, madera de modelo e instagramer.

Además, su nombre, como suele hacer, se lo tatuó mezclándolo con el logotipo de uno de sus grupos de música favoritos, Aerosmith (el de Sergio Jr. y Marco están en su muñeca como si fueran las siglas de la banda AC/DC). Y hay que decir que los dos hijos mayores tienen deporte favorito ya... y no, no es el fútbol.

Así pues, el casoplón de la presentadora y el futbolista espera un nuevo inquilino para el verano de 2020, con sus hermanos, que tendrán 6, 4 y dos años, respectivamente, muy expectantes y con la duda de si será la última vez que oigamos decir a Pilar Rubio que está embarazada.