Varios espectadores denuncian en 'EP' haber sido estafados por una mujer que decía ser hermana de Whitney Houston

El programa de Espejo público contó este lunes la historia de César García, un policía de Benicasim (Castellón) que ha sido víctima de una denuncia falsa por maltrato. La denunciante fue Alexis Houston una mujer que decía ser la hermanastra de la cantante Whitney Houston.

El policía contó que durante varios meses, y hasta que no fue absuelto de la acusación por maltrato, no pudo acceder a su vivienda mientras su expareja permanecía en el interior. Cuando el juez dio por invalida la declaración de la mujer, ya era tarde y había desvalijado el domicilio, hasta sacando todo lo que había en los armarios.

A raíz de haber contado esta historia en el programa de Antena 3, varias supuestas víctimas de las estafas de esta mujer se han puesto en contacto con la cadena. Al parecer, Alexis Houston ha dejado un rastro de estafas en varios países dondese incluyen su expareja, músicos, productores musicales e, incluso, la familia de la propia Whitney Houston.

La familia de la cantante demandó hasta en dos ocasiones a esta mujer para que dejase de hacerse pasar por la hermana de la fallecida. Asimismo, Alexis engañó al productor que lanzó su disco This is me, debiéndole 1.500 euros. Incluso, esta experta logró estafar al estilista de John Travolta 25.OOO dólares.

César García, expareja de la presunta estafadora, empezó a sospechar de la cantante cuando, a través de Internet, pudo ver algunos casos de estafa anteriores. Cuando el policía rompió la relación y le pidió que dejase su casa, ella decidió denunciarle por maltrato consiguiendo la residencia en España.

La víctima ha visitado este martes el plató de Espejo público para contar su experiencia con esta criminal. Al parecer, durante su relación, Alexis hackeó el WhatsApp de César y le amenazaba con el contenido de conversaciones privadas.

El policía ha explicado cómo encontró en el interior de la vivienda un dispositivo de grabación y un GPS que se introduce en los vehículos. Asimismo, la presunta hermana de la leyenda del blues consiguió llamar a su expareja con una duplicación de su tarjeta SIM, de manera que pareciese que durante la orden de alejamiento César García la llamaba desde su teléfono.