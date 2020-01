Santander acogerá el domingo una manifestación en contra de la caza y la "matanza" de galgos

Concretamente, la manifestación en la capital cántabra se celebrará en la Plaza Porticada, a partir de las 12.00 horas, según ha informado en un comunicado la Plataforma No A la Caza (NAC), que coordina estas protestas y que, según ha apuntado, cuenta con el apoyo de más de 600 asociaciones, plataformas y partidos políticos.

Ha advertido de que, según las protectoras, alrededor de 50.000 galgos son descartados cada año, cifra a la que -ha explicado- habría que añadir podencos, setters, pointers y otras razas utilizadas para la caza.

El motivo de estos descartes es, según la Plataforma NAC, porque "muchos" de estos animales "no son válidos, son lentos, no tienen las cualidades requeridas o simplemente no sirven para cazar o "son viejos".

La Plataforma NAC califica esto de "injusticia" y ha recordado que desde hace varios años adoptantes y otros ciudadanos europeos conocedores de la "terrible situación" de los perros usados para cazar en España salen a la calle para manifestarse en contra de ello.

Este año se han convocado manifestaciones en casi unas 40 ciudades españoles, entre ellas Santander, y en cinco urbes europeas, la mayor parte de las cuales se celebrarán el día 2.

Este será el caso de las de Amsterdan, Milán y Gante, mientras que en Toulouse será el sábado, día 1, y en Colonia ya tuvo lugar el pasado 25 de enero.

La Plataforma NAC ha apuntado que febrero es un mes "especialmente crítico y señalado por coincidir con el fin de la temporada de caza con galgo".

Al margen de denunciar esta situación, NAC también ha reivindicado la creación de una Ley estatal de protección animal.