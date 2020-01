El PSOE llama ahora "mediación" al encuentro entre Ábalos y la número dos de Maduro

Primero no hubo ningún encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Luego fue un contacto fortuito, después una conversación de 20-25 minutos y, según la ha calificado este lunes la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lo que hubo fue una “mediación” del número tres del PSOE para evitar que Rodríguez pisara suelo español. Así lo ha dicho la presidenta socialista, que ha acusado a “la derecha” de crear con Venezuela una “agenda ficticia” para ocultar la “agenda real” del Gobierno.

Después de días de dar explicaciones incompletas, versiones complementarias e información ampliada, Ábalos no ha abundado este lunes en el relato de su encuentro con Rodríguez en el aeropuerto de Barajas en la reunión de la ejecutiva del PSOE este lunes. Sin embargo, de ella ha salido una nueva palabra para calificar lo que ocurrió hace ya una semana.

“Mediación entre comillas”, ha precisado Narbona sobre cómo habría que llamar al contacto entre Ábalos y Rodríguez sobre el que aún quedan muchas dudas razonables pero del que la dirección del PSOE no ha hablado hoy. “No ha habido ninguna otra explicación adicional”, sino “simplemente una reacción de cariño y apoyo al ministro por esta situación no cómoda de esta expuesto a una situación que nos parece incómoda”. “Ábalos ha recibido el respaldo pleno de la Comisión Ejecutiva Federal”, ha dicho su presidenta.

Como no se ha hablado en la reunión, Narbona no ha respondido a preguntas sobre los numerosos interrogantes que aún se mantienen en torno a lo que ocurrió en el aeropuerto madrileño con la número dos de Nicolás Maduro. Según ha dicho, Ábalos se sometió este domingo a una “entrevista exhaustiva” en la que respondió a todas las preguntas.

“Creemos que se ha obrado absolutamente de buena fe, evitando que la vicepresidenta entre en España y, de hecho, todo el tiempo se ha hecho en acuerdo con el Ministerio del Interior y de las fuerzas de seguridad presentes en el aeropuerto”, ha asegurado la presidenta del PSOE.

Interrogantes

Sin embargo, Narbona no ha podido aclara por qué el Gobierno, al ser informado a través de Exteriores por parte de Caracas de que Rodríguez volaba hacia España no le instó a no hacerlo o si el cambio de avión que hizo la vicepresidenta venezolana en Caracas no violó las sanciones, que también le prohibían el tránsito por territorio europeo.

Narbona ha señalado no tener tampoco información sobre la posibilidad que publican algunos medios en Venezuela de que Rodríguez fuera a reunirse con el presidente, Pedro Sánchez, con el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, o si este segundo estaba al tanto de la llegada de la vicepresidenta.

“La ejecutiva federal no tiene ninguna información de que hubiera otras citas, lo que diga la prensa en Venezuela lo dice la prensa en Venezuela, no voy a entrar a creerme o no esas informaciones”, ha dicho Narbona, que en varias ocasiones ha intentado girar el relato para culpar a “la derecha”.

Críticas a la "derecha"

Así, ha reprochado al PP crear una “agenda ficticia” con cuestiones como esta, para impedir que se hable de la “agenda real” del Gobierno, que en dos semanas ha subido las pensiones y el salario mínimo.

Narbona ha acusado a los “partidos de la derecha” de “construir escándalos y generar miedo, confrontar”. “¿A quién le interesa que sigamos hablando el paso de la vicepresidenta de Venezuela por el espacio aéreo español? Desde luego, a la inmensa mayoría de los ciudadanos, no”, ha dicho.