La confesión más dura de Cayetano Martínez de Irujo sobre su hermana Eugenia

Cayetano Martínez de Irujo se ha recuperado ya de unos problemas de salud, y ha vuelto a recorrer España para seguir presentando sus memorias, De Cayetana a Cayetano. Este miércoles, en su visita a Oviedo, el hijo de la duquesa de Alba hizo unas declaraciones acerca de su hermana Eugenia, recoge Europa Press.

"Cuando me operaron de una obstrucción intestinal ni siquiera me mandó un mensaje ni vino a verme; los otros tampoco, pero de ella me duele especialmente, siempre ha sido la niña querida por todos", dijo Cayetano sobre su hermana.

Estas palabras dan fe de que la relación entre ambos está totalmente rota, algo que ocurre también con su hermano mayor, Carlos: "Cuando murió mi madre todo cambió para mí, esperaba más generosidad por parte de mi hermano Carlos, el actual duque de Alba; pero no se produjo y tuve que irme del palacio de Liria, que había sido mi casa durante cincuenta años", dijo en su día.

De sus hermanos, solo mantiene buena relación con Fernando.