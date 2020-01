Tarot del día: del 27 de enero al 2 de febrero y estrella de la semana

7 de espadas, 2 de copas, 5 de espadas, As de espadas, Los Enamorados: Estas cartas muestran una semana de gran actividad, lucha, competitividad y toma de decisiones importantes y arriesgadas. Pero también será una semana destacada y con algunos momentos muy felices en el terreno sentimental, tal como nos muestran el 2 de copas y especialmente Los Enamorados, un buen momento para dar comienzo a relaciones sentimentales o fortalecer las que ya se tienen. Serán días de abundante tensión, pasión y actividad pero no desafortunados porque en casi todos los casos los esfuerzos darán el fruto esperado, ahora o más adelante. Sin embargo también estos días convendrá tener cuidado con las envidias, traiciones y “puñaladas por la espalda”.

LUNES 27



El Ermitaño, 6 de copas, As de oros: Ese día estamos ante un mensaje en apariencia contradictorio pero que en realidad no lo es. Nos habla de grandes trabajos y sacrificios pero que finalmente terminarán con éxito, ya sea en ese mismo día, en los días sucesivos o ya de cara al futuro, lo importante es que se recogerá el fruto de los esfuerzos realizados. También en otros casos anuncia protección y ayudas importantes que finalmente conducirán al éxito o a un cambio radical en positivo. Triunfos inesperados.

MARTES 28



2 de espadas, 8 de espadas, 6 de espadas: Al igual que sucedió la semana pasada nos hallaríamos ante un día claramente gobernado por el belicoso Marte, rico en luchas de todo tipo, iniciativas audaces, intensa competitividad y una actitud general de apasionamiento e impaciencia. Lo más importante de ese día será el tratar de canalizar bien la energía para que esta fluya de forma constructiva, ya que de lo contario habrá tensiones, desencuentros y una mayor predisposición a los conflictos o rupturas.

MIÉRCOLES 29



8 de copas, 8 de espadas, La Emperatriz: El amor, la vida íntima, los asuntos familiares o las amistades más íntimas tenderán este día a pasar a primer plano por una u otra razón, a veces porque las preocupaciones o problemas provengan de estos ámbitos y en otros casos será justamente por todo lo contrario. El corazón tiende a imponerse sobre la cabeza o las consideraciones más racionales y realistas. En el terreno laboral y financiero habrá que tener cierto cuidado con engaños o traiciones.

JUEVES 30



El Loco, 3 de espadas, 10 de oros: Este será un día bueno o inspirado para asuntos laborales, financieros, mundanos y materiales en general aunque podría ser algo más adverso o tener algunas sorpresas no deseadas en el terreno sentimental y la vida íntima. Asimismo la carta de El Loco nos avisa de que será un día de sorpresas, a menudo las cosas saldrán de forma distinta a como esperábamos o llegarán a través de otros caminos o personas…aunque en muchos casos nos alegraremos de ello.

VIERNES 31



3 de bastos, reina de bastos, La Luna: Es un buen día para cultivar las relaciones y comunicaciones de todo tipo, especialmente para iniciar nuevas amistades o cultivas las que ya se tienen. También será bastante bueno para todos los trabajos de relaciones públicas o para los que es necesario fomentar la comunicación, el entendimiento o la persuasión. Pero aunque se trata de un buen día también habrá cierta tendencia a miedos irracionales o a una disposición melancólica, sobre todo por la tarde.

SÁBADO 1

7 de bastos, El Carro, sota de bastos: Estas cartas en su conjunto anuncian un día favorable a la actividad tanto física como intelectual, incluyendo en ello también los viajes o las actividades deportivas. Asimismo, al igual que el día anterior, favorecerá las relaciones y las comunicaciones en general. Quienes tengan que trabajar verán como sus esfuerzos se canalizan bien y dan el fruto esperado. Sin embargo conviene controlar el temperamento, hay riesgo de ser demasiado franco, directo o colérico.

DOMINGO 2



9 de espadas, rey de bastos, El Loco: Al igual que el jueves este será un día rico en sorpresas y cambios. No hay que obsesionarse en un solo camino o en que todo salga como se desea porque en muchos casos no ocurrirá así. Pero la buena noticia es que también en este día la felicidad o la suerte llegarán por caminos inusuales o inesperados, o a veces de la mano de la persona que menos imaginaríamos. Viajes inesperados que en principio no nos gustarán nada pero luego serán fuente de grandes alegrías.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA



Estos días tendremos como influencia principal a Algedi o Giedi, una estrella amarilla, la principal de la constelación de Capricornio que en realidad se trata de un sistema binario. Se trata de una influencia muy espiritual que favorece la protección y la ayuda de la providencia. Inspirará y protegerá especialmente a las personas más idealistas y espirituales, promueve el sacrificio y todo aquello que se hace por una noble causa, así como también el amor que da sin esperar recompensa.