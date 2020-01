La Policía Local de Sevilla retira de la vía pública las primeras bicis eléctricas de alquiler tras las quejas vecinales

La implantación en Sevilla el pasado fin de semana del sistema de bicicletas eléctricas de alquiler BLU por parte de una empresa privada ha comenzado a generar los primeros inconvenientes. Tal y como avanzó 20minutos, este modelo ha generado en solo cuatro días cerca de un millar de usuarios registrados y 1.215 desplazamientos, unos datos "muy positivos", según la empresa que presta el servicio, que, sin embargo, no cuenta con el beneplácito del Ayuntamiento por no «tener licencia para operar».

Uno de los posibles problemas a los que se enfrentaba este sistema era, como ya ha sucedido con los patinetes, el estacionamiento desordenado de los vehículos en la vía pública. Y este mismo miércoles, la Policía Local retiró las primeras bicicletas BLU tras recibir la denuncia de los vecinos por estar los vehículos ocupando parte de la acera, impidiendo así el tránsito fluido de los peatones.

La empresa responsable de estas bicis, Electric Renting Group, ha confirmado a este periódico que, por el momento, la Policía ha retirado dos vehículos –uno de ellos, en la calle Maestro Guridi, en Triana–, cuya recuperación pasa por el abono de casi 62 euros por cada bici para sacarlas del depósito, más una multa.

"Queremos que el sistema se use correctamente, no nos gusta ver las bicis en medio de la calle", afirman desde la entidad. Y explican que, en estos momentos, están trabajando en el "desarrollo de un nuevo software para tener una aplicación móvil propia", lo que les permitirá tener una "localización más exacta" de dónde dejan aparcadas los usuarios las bicicletas. El problema, apuntan, es que la app actual "tiene un margen de error de unos metros", por lo que no es posible ubicar con exactitud los vehículos estacionados.

Con la nueva aplicación, continúan, el usuario no podrá cerrar el trayecto una vez llegado a su destino "salvo que esté bien aparcado", por lo que se le seguiría cobrando el viaje. Por "bien aparcado" se refieren a los bicicleteros que hay instalados por toda la ciudad, puntos que están marcados en la misma app. Con ello, inciden, pretenden hacer una labor de "educación y concienciación vial entre los usuarios", responsables en última instancia del estacionamiento de las bicis. Por ello, dispondrán de un sistema de "recompensa" para quienes hagan un uso correcto de los vehículos.

La empresa confía en que "será cuestión de tiempo" que el modelo se adapte a la ciudad y viceversa.