La ministra de Exteriores matiza que 2022 es "la referencia máxima para recabar fondos" del AVE a Galicia

En un tuit, la ministra se hace eco del comunicado de la Comisión Europea de la semana pasada en el que se informaba de una inversión de 226 millones para las obras del tramo entre Lubián (Zamora) y Taboadela (Ourense), al tiempo que se incluía una previsión de que el AVE a Galicia no estará listo hasta enero de 2022.

Con todo, horas después de su primer mensaje, la ministra ha matizado en otro tuit que enero de 2022 "es el plazo dado por Adif a la Comisión Europea como referencia máxima para recabar los fondos europeos", a la vez que asevera que "se sigue manteniendo la programación prevista y la finalización de las obras en los próximos meses". "Espero con impaciencia el primer viaje", ha agregado.

Sobre esta fecha, la pasada semana fuentes de Adif consultadas por Europa Press aseguraban que estaría "mucho antes", si bien dejaban claro que la puesta en servicio dependerá del visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tras el periodo de pruebas, mientras se mantiene el ritmo de ejecución.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Fomento señalan que el plazo al que hace referencia la CE es "de cautela para no perder fondos" y "para no pillarse los dedos", "pero no hay obligación de agotar" esa fecha, "ni mucho menos". "Ese plazo no es el nuestro", afirmaban la pasada semana.

"Mantenemos la programación que hemos dado de finalización de las obras este año", aseguraban estas mismas fuentes de Fomento a Europa Press, aunque incidían en que la puesta en servicio depende de las pruebas, sin fecha concreta porque se prima "la importancia de la seguridad".

Al respecto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este martes que Galicia no va a tener alta velocidad ferroviaria para conectar con Madrid "ni en 2020 ni en 2021", y ha apuntado que la propia ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, así lo ha constatado a través de la red social Twitter, por lo que ha cuestionado "a ver qué dice Ábalos" (que este viernes y este sábado estará en Galicia).