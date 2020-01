Pau Gasol revive su debut en la NBA en '¿Dónde estabas entonces?': "Recuerdo esa primera canasta, me quité un peso"

La primera entrega de la tercera temporada de ¿Dónde estabas entonces? arrancó este martes con la entrevista de Ana Pastor a Pau Gasol. En el programa, el jugador de la NBA contó cómo vivió su ascenso a la élite del baloncesto hasta convertirse en una estrella mundial tras su llegada a Estados Unidos en 2001.

En esta emisión se recopilaron los acontecimientos más destacados de 2001, un año crucial en la trayectoria deportiva de Pau Gasol, que en aquel entonces vivía su última temporada en el Barça.

Su llegada a Estados Unidos

Pau Gasol echó la vista atrás para revivir su llegada a Estados Unidos a la edad de 21 años, lo que consideró "un salto importante de juego": "Desde Fernando Martín nadie había probado suerte y era algo que daba un poco de vértigo, pero me encantan los retos", aseguró el deportista, que el 28 de junio de 2001 fue seleccionado en el tercer puesto del Atlanta Hawks.

"Era mi primera vez en Estados Unidos. Solo tenía un traje y había que ir a la ceremonia del Draft así vestido. Tuvimos que ir a una tienda de tallas grandes a comprarme uno en el último minuto. Iba con nervios, era un momento único y especial. Mis padres estaban allí conmigo, me acompañaron", relató.

Gasol recordó en el espacio de Atresmedia su sorpresa al conocer su puesto: "Las cámaras se posicionan enfrente del jugador al que van a elegir unos 30 segundos antes de que lo anuncien. Yo estaba tan tranquilo, pero se pusieron delante de mí y no me lo podía creer", se sinceró.

En 2019 se cumplen 18 años del debut de Pau Gasol en la NBA, el 1 de noviembre de 2001 en la ciudad de Memphis, cuando alrededor de 300 españoles fueron a verle jugar ante los Detroit Pistons: "Recuerdo los nervios y esa primera canasta: me saqué un peso de encima", admitió Gasol, que hoy en día ha sido tres veces All-NBA y All-Star en seis ocasiones.

El traspaso a los Lakers y su encuentro en la pista con Marc Gasol



El barcelonés también recordó el cruce de caminos con su hermano, Marc Gasol, con quien protagonizó el primer duelo entre hermanos no estadounidenses de la NBA, cuando este saltó a los Ángeles Lakers en el puesto 48 del Draft 2007.

"En el año anterior expresé al equipo mi deseo de querer salir y ser traspasado. En el momento más inesperado sucedió: 'Oye, te hemos traspasado a los Lakers. ¿Sabes cuál es la parte más divertida? Tu hermano Marc está metido en el traspaso’, me dijeron. Marc aún no había jugado en la NBA. Conocía Memphis, no le parecía mal y se alegraba por mí, así que pudimos hacerlo bien", apuntó Gasol.

Pau Gasol ganó con los Ángeles Lakers dos anillos consecutivos, en 2009 y 2010, que le colocaron como el primer jugador español en lograr esta hazaña: "Se abrió una puerta increíble y una etapa muy bonita. Sobre todo por cómo me acogieron al principio. Kobe [Kobe Bryant] vino a la habitación: ‘Oye pavo, estoy muy contento de que estés aquí, ahora vamos a por el anillo’, me dijo", desveló.

Un viaje por 2001

En la emisión se recopiló lo más destacado de 2001, un año en el que se produjeron acontecimientos de proyección internacional, como el atentado del 11-S. Por ello, ¿Dónde estabas entonces? revivió la mañana del 11 de septiembre con una entrevista al fotógrafo Bolivar Arellano, quien fue testigo de la tragedia.

Además, en el programa también se habló del impacto de la comercialización de la píldora del día después, el fin del servicio militar obligatorio, la ruptura del príncipe Felipe con la modelo noruega Eva Sannum o el caso de Nevenka Fernández.