El tierno mensaje de Laura Escanes a su hija: "Has cambiado mis 'yo nunca'"

Ya nada es igual. Nunca. Ni siquiera eres la primera persona en la que piensas. Tu mente se traslada para estar pendiente al cien por cien de tu retoño. Eso es básicamente lo que viene a decir Laura Escanes con el emocionante mensaje que ha dejado en redes dedicado a su pequeña Roma.

Desde que diera a luz el pasado 2 de octubre, la vida de la influencer se ha transformado completamente hasta convertirse en otro modelo de instagramer y de eso sus seguidores se han dado cuenta, que no pueden sonreír más al ver cada post que dedica la esposa de Risto Mejide a su hija.

La empresaria ha utilizado este fin de semana, en el que la familia se ha desplazado hasta Puigcerdá, en la provincia de Girona, para buscar una desconexión y un sosiego que no consigue en la gran ciudad. Y bajo el auspicio de la histórica ciudad catalana ha meditado sobre lo que para ella ha significado la maternidad.

Y sus fans están encantados con el modelo de sentimiento que propugna la también empresaria. "Has llegado y has cambiado mis prioridades. Mis miedos. Mis ganas. Has cambiado mis yo nunca. Mis sonrisas. Mis llantos. Mis sueños. Mis pesadillas. Mis triunfos", ha escrito Escanes a sus cerca de millón y medio de seguidores.

Además, la influencer ha continuado con la gradación para dejarla por todo lo alto. "Me has cambiado la vida entera. Has revolucionado mi vida para hacerla mejor con tu risa. Te quiero", escribía junto a una imagen de su mano cerca de tocar la de la pequeña Roma entre sábanas blancas tomada por la fotógrafa especializada en retratos infantiles Victòria Peñafiel.

Obviamente la instantánea ha recibido muchísimos comentarios, entre los que destaca los de los también influencer Pablo Castellano, que le ha dedicado un enorme corazón; Paula Gonu, que se ha quedado embobada con "ese pliegue" en el brazo de la pequeña; Alexandra Pereira, con multitud de emoticonos con los ojos arrobados de amor; o Marta Escalante, de Hola Cuore, que daba la bienvenida a la "pequeña gran revolución" que ha sido Roma.

La sinceridad ha sido además parte fundamental del comienzo de 2020 para Laura Escanes, que recientemente respondía algunas preguntas de sus fans y no se le cayeron los anillos al admitir que ha sentido miedo por no estar a la altura de ser madre.

"Es un miedo completamente normal. Al principio me agobiaba por todo y lloraba, y cuando no sabía por qué lloraba pues me agobiaba. Pero cada vez vas conociendo más a tu bebé y a base de paciencia vas entendiendo qué es lo que necesita en cada momento", aseguró