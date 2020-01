Laura Escanes no puede parar de escuchar "en bucle" la risa de la pequeña Roma

Necesitaba una alegría porque no era de justicia empezar el año con una polémica que, según ella, "se habían inventado". Y a Laura Escanes, hoy por hoy, hay una persona que siempre va a conseguir que esté de buen humor: como buena madre, esa es su hija Roma.

La influencer tuvo recientemente que salir al paso de las falsas críticas que decían que le hablaba en catalán a su pequeña en unas stories de Instagram, pero ella lo atajó rápidamente con un mensaje que dejó planchados a quienes se lo inventaran.

"Buenos días. Estaba leyendo Twitter porque me salen las noticias donde me mencionan y me ha saltado esto que os voy a poner ahora y no entiendo", comenzó diciendo sobre esta polémica absurda sobre el uso de las diferentes lenguas del Estado en la vida personal de cada uno.

"Han publicado eso como si yo hubiera recibido mensajes diciendo que 'qué hago hablando en catalán, que le hable en español que lo entendemos todos'", explicó, para a continuación añadir: "Yo no he recibido eso, yo no lo he leído, no sé cómo ellos lo han podido leer. Además era un story y las respuestas son en mensaje privado. No entiendo. ¿Se lo han inventado? Yo no he dicho nada de que haya recibido eso. No sé si son ganas de crear polémica o sí es que cuando les falta información se lo inventan".

Y, por si después de estos mensajes alguien tenía alguna duda de lo que le importa a ella que entiendan lo que le dice a su hija en el idioma que ella quiera, terminó: "Pero vamos, que como si la quiero hablar en francés, en italiano, en inglés, en catalán o en castellano. Solo quiero decir que es mentira, que a mi nadie me ha dicho nada y sólo faltaría".

Es por ello que Laura Escanes necesitaba desquitarse de todo ello y hablar un idioma común: la risa. La de su hija, para ser más concreto. Porque el sonido de la felicidad que transmite la pequeña Roma jugando con su madre a las pedorretas es todo cuanto se necesita para resolver cualquier polémica.

"Tengo su risa en bucle", ha escrito la barcelonesa de 23 años junto a un vídeo que ha publicado en Instagram en blanco y negro en el que se divierte con Roma y que va camino del millón de likes.

"Eso es pura vida", "qué ternura", "qué monada", "la mejor medicina" o quienes se mueren de amor, así han sido casi todas las reacciones a una risa que a buen seguro hará que Escanes, la madre, olvide cualquier fake news que le echen.