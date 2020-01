El Ayuntamiento de Lorca activa el estado de preemergencia ante la llegada de la borrasca 'Gloria'

La concejala de Emergencias, Isabel Casalduero, ha participado, esta mañana, en Murcia, junto a técnicos municipales, en la Dirección General de Emergencias, en una reunión de coordinación con el director general de Emergencias, Antonio Mula y con responsables de todos los municipios que pudieran resultar afectados por el temporal.

Casalduero ha recordado que "el nivel de aviso previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde las 12 del mediodía de mañana domingo, 19 de enero y hasta el próximo martes, 21 de enero, es naranja por vientos de fuerza 8 a 9 en la zona costera con olas de 3 metros por la noche; y vientos de hasta 70 Km en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y acumulación de nieve de hasta 4 centímetros".

Asimismo, ha detallado que "la Concejalía de Emergencias dispone de cinco vehículos todo terreno, uno de ellos provisto con cuchilla quitanieves y salero, para atender las incidencias y posibles rescates de vehículos que pudieran quedar atrapados a causa de la nieve. Así mismo está prevista la intervención, si es necesaria, de distinta maquinaria pesada para la limpieza de caminos y calles en las pedanías altas de Lorca".

Desde la concejalía de Emergencias aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas de protección antes de la llegada del temporal: tenersiempre linternas, pilas y una radio; tener el teléfono a tope de carga;usar la ropa adecuada; llevar siempre los medicamentos que requiera algún familiar; informarse de las carreteras y las condiciones meteorológicas; y tener el depósito lleno y llevar utensilios en el coche como mantas y algo de comida.

Durante el temporal, aconsejan seguir la información a través de fuentes oficiales; no salir en coche y si es imprescindible, hacerlo de día y no en solitario; abrigarse bien los pies, las manos y la cabeza; no realizar ejercicios físicos excesivos; cerrar todo aquello que pueda producir corriente; evitar la intoxicación producida por braseros de carbón, estufas de leña o gas en lugares cerrados sin renovación de aire; y mantener un grifo ligeramente abierto de forma intermitente para evitar que se congelen las tuberías.

Una vez pase el temporal, se debe colaborar personalmente y con los medios de que dispongas en la limpieza; no sacar basuras a la calle si está suspendido el servicio de recogida; limpiar la nieve y el hielo de delante de tu casa, pero no uses agua porque puede congelarse; no hacer caso ni compartas informaciones poco fiables de vecinos o WhatsApp; y avisar cuando se produzca una incidencia.