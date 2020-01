UCE pedirá a la DGT habilitar un procedimiento para devolver las multas del radar de la Bolgachina desde 2007

20M EP

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, UCE, Dacio Alonso, ha mostrado este viernes su satisfacción por la decisión de la Dirección General de Tráfico de anular el radar de la Bolgachina y devolver las sanciones cobradas desde 2016, si bien ha indicado que la satisfacción no es total ya que no consideran justo que no se devuelva las sanciones impuestas desde la colocación del radar, en 2007 a 2016.