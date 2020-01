Investigadores del CIC de Salamanca abren nuevos campos para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica

Este estudio sugiere que el gen de fusión 'ETV6/RUNX1'podría ser una posible diana terapéutica sobre la que diseñar nuevos fármacos, "especialmente en aquellos casos de recaída o falta de respuesta a los tratamientos", ha indicado el CIC, centro mixto de la Universidad de Salamanca y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Según la información técnica facilitada, el grupo de trabajo, mediante el uso del sistema de edición 'CRISPR/Cas9', ha analizado el papel del gen de fusión 'ETV6/RUNX1' en la leucemogénesis de la leucemia aguda linfoblástica.

En concreto, tal y como recoge la documentación aportada, la translocación cromosómica 't (12;21)' que resulta en la fusión de los genes 'ETV6' y 'RUNX1' es la alteración más frecuente en niños con leucemia aguda linfoblástica.

Aunque los pacientes portadores de esta translocación se asocian con "un buen pronóstico y una excelente respuesta molecular al tratamiento", hasta un 20 por ciento de los casos siguen presentando recaídas.

Además, estos casos de recaída se asocian a menudo con resistencia a los tratamientos como los glucocorticoides, y estos pacientes deben ser considerados para trasplante, ha apuntado el CIC de Salamanca.

Tal y como ha continuado, se sabe que el gen de fusión 'ETV6/RUNX1' desempeña "un papel importante" en el desarrollo de la leucemia aguda linfoblástica, aunque por sí solo no es capaz de iniciar la enfermedad.

Por tanto, se necesitan otros cambios genéticos secundarios como mutaciones o deleciones, para el desarrollo de la leucemia. Sin embargo, "aún existe controversia sobre el papel del gen de fusión en el mantenimiento del fenotipo leucémico".

Por esta razón, el grupo ha estudiado el efecto, tanto 'in vitro' como 'in vivo', de la eliminación de la expresión del gen de fusión 'ETV6/ RUNX1', mediante la técnica 'CRISPR/Cas9', para comprobar su papel en la leucemogénesis de este tipo de leucemia.

"Los resultados obtenidos mostraron que la eliminación de la expresión de 'ETV6/RUNX1' provocó la desregulación de diferentes procesos biológicos como la resistencia a la apoptosis y la proliferación celular", ha apuntado Adrián Montaño investigador del Centro de Investigación delCáncer.

"En consecuencia, las células leucémicas mostraron una mayor sensibilidad a la muerte y una menor ventaja proliferativa. En resumen, proporcionamos evidencias de que el gen de fusión tiene un papel clave en el mantenimiento del fenotipo leucémico", ha añadido.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo se ha desarrollado gracias al apoyo económico de la Asociación Española Contra el Cáncer que financió el Proyecto 'Análisis genómico y functional de la leucemia linfoblástica y en un modelo in vitro de modificación genética dirigida'.

Los resultados han sido publicados en la revista Cells en el artículo 'ETV6/RUNX1 Fusion Gene Abrogation Decreases the Oncogenicity of Tumour Cells in a Preclinical Model of Acute Lymphoblastic Leukaemia'.